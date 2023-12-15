"Ехать будем быстро, но недолго". В России официально признали перегрев экономики

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина признала, что российская экономика входит в фазу перегрева – дефицита производственных и трудовых ресурсов. Об этом она сказала на брифинге после решения повысить основную процентную ставку.

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По словам Набиуллиной, рост российского ВВП в третьем квартале 2023 года значительно превысил ожидания и оперативная статистика за четвертый квартал указывает на сохранение тенденции. Это свидетельствует о том, что экономика работает на грани своих возможностей.



"Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, и изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, и далеко мы не поедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго", — сказала она.

"В случае перегрева экономики создание каждой дополнительной единицы товара будет даваться экономике все сложнее и дороже. Попытка расти быстрее потенциала за счет мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, который все больше съедает сбережения и рост зарплат. Как следствие, реального роста благосостояния общества мы не получим", – сказала она.

Повышением ставки Набиуллина пытается сдержать инфляцию в России и избежать этого сценария.