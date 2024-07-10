Росія підвищила податки для населення і бізнесу, щоб фінансувати війну проти України
Нижня палата нелегітимного російського парламенту у середу, 10 липня, ухвалила закон, який передбачає підвищення податків для населення та бізнесу. Про це повідомляється на сайті Держдуми.
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З 2025 року у Росії буде запроваджена диференційована ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Чинна ставка ПДФО залишається на рівні 13% тільки для доходів до 2,4 млн рублів на рік (за чинним курсом – до $27 000). Все, що вище, обкладається підвищеними ставками, які можуть сягати 22%.
Російські депутати також ухвалили закон про підвищення податку на прибуток організацій до 25%.
Як пише Reuters, підвищення податків здатне принести Росії близько $30 млрд додаткових доходів у 2025 році для збільшення витрат і фінансування війни проти України без шкоди для фінансової стабільності.
Законопроєкт ще має проголосувати верхня палата парламенту, але в Росії це, як правило, формальність.
- У Мінфіні США вважають, що якби не агресія, російський ВВП був би на 5% більшим.
- На початку 2023 року Bloomberg Economics порахував, що до 2026 року розмір ВВП Росії буде на 8% меншим, ніж міг би бути, якби Путін не віддав наказ атакувати Україну. У грошах це – $190 млрд, що приблизно дорівнює загальному річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.
- Глава Центробанку Росії вважає, що російський ВВП зростає швидше, "ніж задано конструкцією".
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