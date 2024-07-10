Росія підвищила податки для населення і бізнесу, щоб фінансувати війну проти України

Нелегітимна Державна дума ухвалила закон, який може збільшити доходи Росії у 2025 році на $30 млрд завдяки податкам

Фото: EPA

Нижня палата нелегітимного російського парламенту у середу, 10 липня, ухвалила закон, який передбачає підвищення податків для населення та бізнесу. Про це повідомляється на сайті Держдуми.

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З 2025 року у Росії буде запроваджена диференційована ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Чинна ставка ПДФО залишається на рівні 13% тільки для доходів до 2,4 млн рублів на рік (за чинним курсом – до $27 000). Все, що вище, обкладається підвищеними ставками, які можуть сягати 22%.

Російські депутати також ухвалили закон про підвищення податку на прибуток організацій до 25%.

Як пише Reuters, підвищення податків здатне принести Росії близько $30 млрд додаткових доходів у 2025 році для збільшення витрат і фінансування війни проти України без шкоди для фінансової стабільності.

Законопроєкт ще має проголосувати верхня палата парламенту, але в Росії це, як правило, формальність.

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