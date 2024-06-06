У січні-квітні видатки держбюджету на оборону перевищили планові показники на 10%. Тобто на це витрачали більше ніж планували. В результаті намітилась нестача коштів, яку оцінюють в сотні мільярдів гривень.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Серед причин понадпланових витрат в уряді називають прогноз зниження інтенсивності боїв з другої половини 2024 року. Та сталося не так, як гадалося, і зараз фінансисти вирішують, що з цим робити.

Які рішення можливі і як вони вплинуть на стан економіки – розбиралась LIGA.net

Причини нестачі коштів у бюджеті

За словами Голови Комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, видатки держбюджету на оборону за 4 місяці становили 43% від річного плану за умови запланованих 33,3%.

Серед причин він називає ухвалення бюджету на основі макроекономічного прогнозу, який передбачав сповільнення воєнних дій із другої половини 2024 року. Крім того, були затримки із наданням військової допомоги з боку США на початку цього року. Мінфін був змушений перекидати видатки з кінця року, які мали б іти на грошове забезпечення ЗСУ на початок цього року, витрачаючи їх на закупівлю боєприпасів, військової техніки, обладнання.

В результаті за 4 місяці 2024 року прямі видатки на оборону сягнули 577,2 млрд грн, що вже становить 43,4% від плану на рік.