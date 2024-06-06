В январе-апреле расходы госбюджета на оборону превысили плановые показатели на 10%. То есть на это тратили больше, чем планировали. В результате наметилась нехватка средств, оцениваемая в сотни миллиардов гривен.

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Среди причин сверхплановых расходов в правительстве называют прогноз по снижению интенсивности боев со второй половины 2024 года. Но случилось не так, как предполагалось, и сейчас финансисты решают, что с этим делать.

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Причины нехватки средств в бюджете

По словам Председателя Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, расходы госбюджета на оборону за 4 месяца составили 43% от годового плана при запланированных 33,3%.

Среди причин он называет принятие бюджета на основе макроэкономического прогноза, предполагавшего замедление военных действий со второй половины 2024 года. Кроме того, были задержки по оказанию военной помощи со стороны США в начале этого года. Минфин был вынужден перекидывать расходы с конца года, которые должны идти на денежное обеспечение ВСУ, на начало этого года, тратя их на закупку боеприпасов, военной техники, оборудования.

В результате за 4 месяца 2024 года прямые расходы на оборону составили 577,2 млрд грн, что уже составляет 43,4% от плана в год.