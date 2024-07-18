Кабмин предложил повысить отдельные налоги: военный сбор, посылки, акциз на сахар

Правительство определилось с налогами, которые повысят для наполнения бюджета

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект, предусматривающий повышение отдельных налогов и сборов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Согласно тексту законопроекта, опубликованному в Telegram нардепом Ярославом Железняком, основные изменения касаются военного сбора.

Предлагается повысить его с 1,5% до 5% и распространить на ФОП. Для первой, второй и четвертой группы ставка будет составлять 5% из расчета двух минимальных зарплат, для третьей группы – 1% от дохода.

Кроме того, предлагается установить военный сбор для юрлиц в размере 1% дохода от любой деятельности (для плательщиков налога на прибыль и плательщиков единого налога третьей и четвертой группы).

Вводятся отдельные ставки военного сбора на продажу ювелирных товаров (30%), приобретение банковских металлов (5%), приобретение автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации (15%), поставку мобильных услуг (5%).

Вводится НДС на импортные посылки в размере до 150 евро (за исключением почтовых отправлений стоимостью до 45 евро, если они отправляются получателю без оплаты и не предназначены для продажи).

Вводится акциз на минеральные, газированные воды с добавлением сахара и других подсластительных или ароматических веществ по ставке 0,1 евро за литр.

Вводятся ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль для плательщиков, занимающихся розничной торговлей горючим. Он будет составлять 0,5 минимальной зарплаты в расчете на кубический метр резервуаров для хранения горючего.

По словам Железняка, принятие законопроекта должно принести государству 140 млрд грн.