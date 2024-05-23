"Есть другие варианты?" Гетманцев подтвердил, что государство хочет повысить налоги
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. По его словам, этот шаг является безальтернативным.
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Для финансирования армии в 2024 году не хватает не менее 300 млрд грн.
"Как можно собрать такие деньги? Их невозможно обеспечить, обходя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в том числе НДС, военного сбора и акцизов. Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо. Война – это очень плохо. Но есть ли другие варианты на столе?" – написал Гетманцев в Telegram.
Он добавил, что одновременно с повышением налогов планируется ужесточение контроля за расходованием денег из бюджета, детенизация и борьба с контрабандой.
"Впрочем, это не альтернатива, а обязательное дополнение к экономике и бюджету, оперирующим в условиях военного времени. Реальных источников финансирования большой войны только два – это заимствования и налоги", – написал Гетманцев.
- 23 мая стало известно, что Министерство финансов готовит законопроект, предусматривающий повышение военного сбора с 1,5% до 5% и распространение его на ФЛП. Также на 2-3 пункта должен увеличиться налог на добавленную стоимость.