"Есть другие варианты?" Гетманцев подтвердил, что государство хочет повысить налоги

В Верховной Раде считают, что у Украины нет альтернативы повышению налогов

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. По его словам, этот шаг является безальтернативным.

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"Как можно собрать такие деньги? Их невозможно обеспечить, обходя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в том числе НДС, военного сбора и акцизов. Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо. Война – это очень плохо. Но есть ли другие варианты на столе?" – написал Гетманцев в Telegram.

Он добавил, что одновременно с повышением налогов планируется ужесточение контроля за расходованием денег из бюджета, детенизация и борьба с контрабандой.

"Впрочем, это не альтернатива, а обязательное дополнение к экономике и бюджету, оперирующим в условиях военного времени. Реальных источников финансирования большой войны только два – это заимствования и налоги", – написал Гетманцев.