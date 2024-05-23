"Чи є інші варіанти?" Гетманцев підтвердив, що держава хоче підвищити податки

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив, що держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету. За його словами, цей крок є безальтернативним.

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Для фінансування армії у 2024 році не вистачає не менше ніж 300 млрд грн.

"Яким чином можна зібрати такі гроші? Їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в тому числі ПДВ, військового збору та акцизів. Чи добре це для економіки? Ні. Погано. Війна – це дуже погано. Але чи є інші варіанти на столі?" – написав Гетманцев у Telegram.

Він додав, що одночасно з підвищенням податків планується посилення контролю за витрачанням грошей з бюджету, детінізація та боротьба з контрабандою.

"Утім, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу. Реальних джерел фінансування великої війни лише два – це запозичення та податки", – написав Гетманцев.