"Чи є інші варіанти?" Гетманцев підтвердив, що держава хоче підвищити податки
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив, що держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету. За його словами, цей крок є безальтернативним.
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Для фінансування армії у 2024 році не вистачає не менше ніж 300 млрд грн.
"Яким чином можна зібрати такі гроші? Їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в тому числі ПДВ, військового збору та акцизів. Чи добре це для економіки? Ні. Погано. Війна – це дуже погано. Але чи є інші варіанти на столі?" – написав Гетманцев у Telegram.
Він додав, що одночасно з підвищенням податків планується посилення контролю за витрачанням грошей з бюджету, детінізація та боротьба з контрабандою.
"Утім, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу. Реальних джерел фінансування великої війни лише два – це запозичення та податки", – написав Гетманцев.
- 23 травня стало відомо, що Міністерство фінансів готує законопроєкт, який передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5% та поширення його на ФОП. Також на 2-3 пункти має зрости податок на додану вартість.