Forbes: Мінфін готує законопроєкт про підвищення військового збору і ПДВ

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Міністерство фінансів готує законопроєкт про підвищення військового збору та податку на додану вартість, стверджує Forbes із посиланням на чотирьох депутатів із фінансово-економічного блоку Ради та джерело у Кабміні.

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Військовий збір пропонується підвищити з 1,5% до 5% та поширити його на ФОПів (що збільшить їх податкове навантаження вдвічі).

Про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення – на 2–3 відсоткових пункти (зараз 20%).

Головною причиною можливого підвищення податків є збільшення військових потреб країни, зокрема на мобілізацію.

За розрахунками Forbes, підвищення ставки військового збору для найманих працівників (без урахування запровадження військового збору для ФОП) може додатково поповнити бюджет на 90-100 млрд грн на рік. Підвищення ставки ПДВ додасть від 70 до 120 млрд грн.

У лютому Економічна правда також писала про те, що влада обговорює план збільшення доходів бюджету, який Україна має презентувати в межах програми з Міжнародним валютним фондом.

Економічне бронювання, яке обговорюється на рівні Верховної Ради, – це також одна з ідей, покликаних підвищити доходи бюджету.