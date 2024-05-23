Forbes: Минфин готовит законопроект о повышении военного сбора и НДС

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Министерство финансов готовит законопроект о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость, утверждает Forbes со ссылкой на четверых депутатов из финансово-экономического блока Рады и источник в Кабмине.

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Военный сбор предлагается повысить с 1,5% до 5% и распространить его на ФОПов (что увеличит их налоговую нагрузку вдвое).

Об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение – на 2–3 процентных пункта (сейчас 20%).

Главной причиной возможного повышения налогов является увеличение военных потребностей страны, в том числе на мобилизацию.

По расчетам Forbes, повышение ставки военного сбора для наемных работников (без учета введения военного сбора для ФОП) может дополнительно пополнить бюджет на 90-100 млрд грн в год. Повышение ставки НДС прибавит от 70 до 120 млрд грн.

В феврале Экономическая правда также писала о том, что власти обсуждают план увеличения доходов бюджета, который Украина должна презентовать в рамках программы с Международным валютным фондом.

Экономическое бронирование, обсуждаемое на уровне Верховной Рады, — это тоже одна из идей, призванных повысить доходы бюджета.