Кабмін запропонував підвищити окремі податки: військовий збір, посилки, акциз на цукор

Уряд визначився з податками, які підвищать для наповнення бюджету

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив законопроєкт, який передбачає підвищення окремих податків та зборів. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Згідно з текстом законопроєкту, який опублікував у Telegram нардеп Ярослав Железняк, основні зміни стосуються військового збору.

Пропонується підвищити його з 1,5% до 5% та поширити на ФОПів. Для першої, другої й четвертої групи ставка становитиме 5% з розрахунку двох мінімальних зарплат, для третьої групи – 1% від доходу.

Крім того, пропонується встановити військовий збір для юросіб у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності (для платників податку на прибуток і платників єдиного податку третьої й четвертої групи).

Вводяться окремі ставки військового збору на продаж ювелірних товарів (30%), придбання банківських металів (5%), придбання автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації (15%), постачання мобільних послуг (5%)

Вводиться ПДВ на імпортні посилки в розмірі до 150 євро (за винятком поштових відправлень вартістю до 45 євро, якщо вони надсилаються одержувачу без оплати й не призначені для продажу).

Вводиться акциз на мінеральні, газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувальних або ароматичних речовин за ставкою 0,1 євро за літр.

Вводяться щомісячні авансові внески з податку на прибуток для платників, які займаються роздрібною торгівлею пальним. Він становитиме 0,5 мінімальної зарплати з розрахунку на кубічний метр резервуарів для зберігання пального.

За словами Железняка, ухвалення законопроєкту має принести державі 140 млрд грн.