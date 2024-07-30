"Нужен буфер $12-15 млрд". Затягивание войны увеличит потребности Украины в 2025 году

Минфин Украины рассчитывает на дополнительное финансирование от партнеров, потому что не оправдался прогноз об окончании активной фазы войны

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Украине нужны дополнительные гарантии на получение финансовой помощи от партнеров в размере $12-15 млрд на 2025 год, поскольку прежние расчеты базировались на несбывшемся прогнозе окончания войны до середины 2024-го. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина, комментируя необходимость повышения налогов и увеличения государственных заимствований.

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"Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд гривень и вот есть решение, как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет", — сказал он.

"Сейчас, согласно программе МВФ, уверений наших партнеров недостаточно, чтобы мы могли подать сбалансированный бюджет на следующий год. Когда готовили программу, один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет действовать до середины 2024 года. Как видим, этот прогноз не реализовался. Поэтому сейчас мы постоянно проговариваем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжена в 2025 году и нам нужно иметь буфер. Дополнительные потребности на 2025 год мы оцениваем в $12-15 млрд", — сказал он.