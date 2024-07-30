"Нужен буфер $12-15 млрд". Затягивание войны увеличит потребности Украины в 2025 году
Украине нужны дополнительные гарантии на получение финансовой помощи от партнеров в размере $12-15 млрд на 2025 год, поскольку прежние расчеты базировались на несбывшемся прогнозе окончания войны до середины 2024-го. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина, комментируя необходимость повышения налогов и увеличения государственных заимствований.
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"Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд гривень и вот есть решение, как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет", — сказал он.
"Сейчас, согласно программе МВФ, уверений наших партнеров недостаточно, чтобы мы могли подать сбалансированный бюджет на следующий год. Когда готовили программу, один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет действовать до середины 2024 года. Как видим, этот прогноз не реализовался. Поэтому сейчас мы постоянно проговариваем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжена в 2025 году и нам нужно иметь буфер. Дополнительные потребности на 2025 год мы оцениваем в $12-15 млрд", — сказал он.
- 25 июля Марченко призвал страны Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) ускорить запуск механизма дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) и сделать его доступным с первых дней 2025 года.
- В июне 2024 года лидеры стран-членов Большой семерки согласились предоставить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Согласно замыслу, вес кредита ляжет на G7. Украина будет получать деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.