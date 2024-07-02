В Украине хотят заморозить минимальную зарплату. Гетманцев: Чрезмерно жесткая мера
Одобренная правительством Бюджетная декларация на 2025-2027 годы подразумевает отказ от повышения минимальных социальных стандартов. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал это "чрезмерно жесткой мерой".
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Наибольшее замечание, отметил он, касается замораживания минимальных социальных стандартов на 2025-2027 годы: прожиточного минимума и минимальной зарплаты на уровне 2024 года (минимальная зарплата – 8000 грн, прожиточный минимум – 2920 грн).
"Понимаю логику Минфина, но считаю такой шаг чрезмерно жесткой мерой по фискальной консолидации, тем более в условиях прогнозируемого ускорения инфляции. В таких условиях не совсем реалистичным выглядит как минимум задача возвращения из-за границы мигрантов", – написал Гетманцев в Telegram.
Он пообещал, что этот вопрос дополнительно будет обсуждаться в парламенте.
- С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 8000 грн. Это второе запланированное повышение минималки в этом году.