В Украине хотят заморозить минимальную зарплату. Гетманцев: Чрезмерно жесткая мера

Одобренная правительством Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает отказ от повышения минимальных социальных стандартов

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Одобренная правительством Бюджетная декларация на 2025-2027 годы подразумевает отказ от повышения минимальных социальных стандартов. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал это "чрезмерно жесткой мерой".

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Наибольшее замечание, отметил он, касается замораживания минимальных социальных стандартов на 2025-2027 годы: прожиточного минимума и минимальной зарплаты на уровне 2024 года (минимальная зарплата – 8000 грн, прожиточный минимум – 2920 грн).

"Понимаю логику Минфина, но считаю такой шаг чрезмерно жесткой мерой по фискальной консолидации, тем более в условиях прогнозируемого ускорения инфляции. В таких условиях не совсем реалистичным выглядит как минимум задача возвращения из-за границы мигрантов", – написал Гетманцев в Telegram.

Он пообещал, что этот вопрос дополнительно будет обсуждаться в парламенте.