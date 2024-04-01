Рост минималки, перерасчет пенсий и увеличение штрафов: что изменилось с 1 апреля

С 1 апреля минимальная заработная плата выросла до 8000 грн. Это второе запланированное повышение минималки в этом году

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В Украине с 1 апреля увеличилась минимальная заработная плата, что повлияет на размер выплат и налогов, а также произойдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Повышение минималки

С вступлением в силу закона о государственном бюджете, в Украине с 1 апреля 2024 года увеличились минимальная заработная плата и прожиточный минимум.

Так, с 1 апреля минималка повышается с установленных в январе 2023 года 7100 грн до 8000 грн. В почасовом эквиваленте украинцы за свой труд получат 48 грн.

С повышения минимальной зарплаты возрастут и налоги.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составит 1440 грн, военный сбор – 120 грн, единый социальный взнос (ЕСВ) – 1760 грн. Сумма удержанного налогообложения (НДФЛ и ВС) – 1560 грн.

Таким образом, общая выплата с учетом налогообложения составляет 9760 грн. Сумма, выплачиваемая работнику на руки, – 6440 грн в месяц.

ЕСВ для ФЛП повысится с 1562 грн до 1760 грн. Максимальная база для начисления ЕСВ составит 120 000 грн.

В связи с увеличением минимальной заработной платы изменяются размеры штрафов за использование незадекларированного труда. К примеру, за допуск специалиста к работе без оформления трудового договора (контракта) светит штраф в размере 10-кратного размера минимальной зарплаты, за каждого работника, в отношении которого совершили нарушения, – 80 000 грн. О других штрафах читайте здесь.

Перерасчет пенсий

С 1 апреля 2024 года в Украине состоится плановый перерасчет пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. С 1 апреля пенсии автоматически перечислят пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или отработавших менее 24 месяцев, но после назначения либо предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Вырастет и минимальный размер пенсии для 65-летних неработающих пенсионеров. Согласно ч. 2 ст. 28 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, при необходимом стаже 30/35 лет соответственно для женщин и мужчин минимальный размер пенсии составляет 40% от минимальной заработной платы. Так, с 1 апреля эта категория будет получать 3200 грн. Это на 520 грн больше, чем было.

С апреля изменится и стоимость страхового стажа, который можно докупить, он составит 1760 грн, информирует ГУ Пенсионного фонда Украины.

Вырастет и компенсация работодателям за трудоустройство ВПЛ, которая также привязана к минимальной заработной плате, теперь от государства они будут получать за одного рабочего 8000 грн, информирует Правительственный портал.

Правила контроля за гуманитаркой

С 1 апреля полностью изменятся правила контроля за гуманитарной помощью. Ввезти гуманитарную помощь в Украину будет возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.

Новый порядок значительно усложняет процедуру признания товаров гуманитарной помощью, ее ввоз на таможенную территорию, устанавливает строгий контроль за номенклатурой, количеством, объемом таких товаров, сообщила Нина Южанина, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

"А самое главное новшество в том, что весь товар перед его ввозом (например, волонтером) должен быть доподлинно известным, предварительно зарегистрированным (поштучно) в электронной системе Минсоцполитики получателем (например, благотворительным фондом) и полностью совпасть с тем, что указывается в упрощенной таможенной декларации", – написала Южанина.

Растет стоимость загранпаспорта

С 1 апреля 2024 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В связи с этим растет и общая стоимость оформления этого документа.

Запрет на отлов рыбы

С 1 апреля 2024 года начинает действовать запрет на отлов рыбы. На Днепровском водохранилище запрет начнется с 5 апреля, а на Киевском, Каневском, Кременчугском и Каменском – 8 апреля. Запрет получения водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах во время нереста обычно длится с 1 апреля по 30 июня, однако продолжительность этого периода может отличаться, в зависимости от региона.

За рыбалку во время нереста налагают штраф в размере от 1700 до 6800 грн, или ограничение (лишение) свободы сроком до трех лет с конфискацией орудий, средств промысла и всего добытого.

Налоговики будут звонить по телефону должникам ЕСВ

В апреле будет работать пилотный проект по информированию плательщиков о наличии задолженности. Налогоплательщикам-должникам через контакт-центр ГНС в телефонном режиме будет доведена к сведению информация о сумме задолженности, которая учитывается у них в разрезе налогов/сборов и единого взноса, а также территориальных органов ГНС, в которых учитывается имеющаяся задолженность.