Податківці телефонуватимуть боржникам ЄСВ протягом трьох місяців

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Податкова розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу. Про це інформує пресслужба Державної податкової служби України.

З 25 березня контакт-центр ДПС здійснюватиме телефонне сповіщення боржників.

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Мета пілотного проєкту – підвищення рівня обізнаності платників податків про наявність у них податкового боргу з платежів, а також сприяння добровільному погашенню платниками такої заборгованості.

Пілотний проєкт триватиме протягом трьох місяців.