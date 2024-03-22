Податківці телефонуватимуть боржникам ЄСВ протягом трьох місяців
Податкова розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу. Про це інформує пресслужба Державної податкової служби України.
З 25 березня контакт-центр ДПС здійснюватиме телефонне сповіщення боржників.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Мета пілотного проєкту – підвищення рівня обізнаності платників податків про наявність у них податкового боргу з платежів, а також сприяння добровільному погашенню платниками такої заборгованості.
Пілотний проєкт триватиме протягом трьох місяців.
- Зеленський підписав законопроєкт №9662 про зміни до Податкового кодексу. Документ передбачає, зокрема, вдосконалення онлайн-комунікацій із платниками податків.