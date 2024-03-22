Налоговики будут звонить должникам ЕСВ в течение трех месяцев
Налоговая начинает пилотный проект по информированию налогоплательщиков (плательщиков единого взноса) о наличии у них налогового долга. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
С 25 марта контакт-центр ГНС будет осуществлять телефонное уведомление должников.
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Цель пилотного проекта – повышение уровня осведомленности налогоплательщиков о наличии у них налогового долга по платежам, а также содействие добровольному погашению плательщиками такой задолженности.
Пилотный проект будет продолжаться в течение трех месяцев.
- Зеленский подписал законопроект №9662 об изменениях в Налоговом кодексе. Документ предусматривает, в частности, усовершенствование онлайн-коммуникаций с налогоплательщиками.