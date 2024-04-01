Підвищення мінімалки, перерахунок пенсій і збільшення штрафів: що змінилося з 1 квітня

З 1 квітня мінімальна заробітна плата зросла до 8000 грн. Це друге заплановане підвищення мінімалки у цьому році

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В Україні з 1 квітня зросла мінімальна заробітна плата, що вплине на розмір виплат та податків, а також відбудеться перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють.

Підвищення мінімалки

З набуттям чинності закону про державний бюджет, в Україні з 1 квітня 2024 року зросли мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум.

Так, з 1 квітня мінімалка підвищується із встановлених у січні 2023 року 7100 грн до 8000 грн. У погодинному еквіваленті українці за свою працю отримуватимуть 48 грн.

Через підвищення мінімальної зарплати зростуть і податки.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) становитиме 1440 грн, військовий збір – 120 грн, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 1760 грн. Сума утриманого оподаткування (ПДФО та ВЗ) – 1560 грн.

Таким чином, загальна виплата з урахуванням оподаткування складає 9760 грн. Сума, яка виплачується працівнику на руки, – 6440 грн на місяць.

ЄСВ для ФОП підвищиться з 1562 грн до 1760 грн. Максимальна база для нарахування ЄСВ складатиме 120 000 грн.

Підвищуються штрафи для роботодавців за порушення закону про працю

У зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати, змінюються розміри штрафів за використання незадекларованої праці. Приміром, за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) світитиме штраф у розмірі 10-кратного розміру мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоїли порушення, – 80 000 грн. Про інші штрафи читайте тут.

Перерахунок пенсій

З 1 квітня 2024 року в Україні відбудеться плановий перерахунок пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду. З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Зросте і мінімальний розмір пенсії для 65-річних пенсіонерів, які не працюють. Згідно з ч. 2 ст. 28 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, за необхідного стажу 30/35 років відповідно для жінок і чоловіків мінімальний розмір пенсії становить 40% від мінімальної заробітної плати. Так, з 1 квітня ця категорія отримуватиме 3200 грн. Це на 520 грн більше, ніж було.

З квітня зміниться і вартість страхового стажу, який можна докупити, він становитиме 1760 грн, інформує ГУ Пенсійного фонду України.

Зросте і компенсація роботодавцям за працевлаштування ВПО, яка також прив’язана до мінімальної заробітної плати, тепер від держави вони отримуватимуть за одного робітника 8000 грн, інформує Урядовий портал.

Правила контролю за гуманітаркою

З 1 квітня повністю зміняться правила контролю за гуманітарною допомогою. Завезти гуманітарну допомогу до України буде можливо лише з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Новий порядок значно ускладнює процедуру визнання товарів гуманітарною допомогою, її ввезення на митну територію, встановлює суворий контроль за номенклатурою, кількістю, обсягом таких товарів, повідомила Ніна Южаніна, членкиня комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

"А найголовніша новація в тому, що весь товар перед його ввезенням (наприклад, волонтером) має бути достеменно відомим, попередньо зареєстрованим (поштучно) в електронній системі Мінсоцполітики отримувачем (наприклад, благодійним фондом) та повністю збігтися з тим, що зазначається в спрощеній митній декларації", — написала Южаніна.

Зростає вартість закордонного паспорта

З 1 квітня 2024 року ДП "Поліграфічний комбінат" Україна" змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв’язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа.

Заборона на вилов риби

З 1 квітня 2024 року починає діяти заборона на вилов риби. На Дніпровському водосховищі заборона розпочнеться з 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Кам'янському – 8 квітня. Заборона добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах під час нересту зазвичай триває з 1 квітня до 30 червня, однак тривалість цього періоду може відрізнятися, залежно від регіону.

За риболовлю під час нересту накладають штраф в розмірі від 1700 до 6800 грн, або обмеження (позбавлення) волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.

Податківці телефонуватимуть боржникам ЄСВ

У квітні працюватиме пілотний проєкт з інформування платників щодо наявності заборгованості. Платникам податків – боржникам через контакт-центр ДПС у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованості, що обліковується у них у розрізі податків/зборів та єдиного внеску, а також територіальних органів ДПС, у яких обліковується наявна заборгованість.