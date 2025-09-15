Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2026 рік: основні показники

Головний фінансовий документ країни на наступний рік передбачає значне зростання доходів при скороченні дефіциту

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів на своєму засіданні в понеділок затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Доходи загального фонду бюджету попередньо заплановані на рівні 2,83 трильйона гривень (+18,8% порівняно з чинним бюджетом), видатки – понад 4,8 трильйона гривень.

Дефіцит бюджету прогнозується на рівні до 18,4% ВВП, що на 3,9 відсоткового пункту менше від 2025 року.

Потреба у зовнішньому фінансуванні – 2,08 трильйона гривень.

Найбільша частка бюджетних коштів традиційно спрямовується на оборону – 2,8 трильйона гривень, або 27,2% ВВП, що на 168,6 мільярда гривень більше від попереднього року. На виробництво української зброї, включно з боєприпасами, ракетами, протиракетною обороною та бронетехнікою, виділяється щонайменше 44,3 мільярда гривень.

На освіту планується витратити 265,4 мільярда гривень, що на 66,5 мільярда більше від 2025 року. Передбачено підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами: на 30% з 1 січня 2026 року та на 20% з 1 вересня. З 1 жовтня 2026 року запроваджується безоплатне харчування для 4,4 мільйона школярів 1-11 класів по всій країні. Також удвічі збільшаться стипендії для понад 163 000 студентів.

Фінансування охорони здоров'я зростає до 258 мільярдів гривень. Зарплати лікарів первинної й екстреної медичної допомоги підвищаться до 35 000 гривень.

На пенсійне забезпечення виділяється 1,03 мільярда гривень, передбачена щорічна індексація пенсій.

Соціальна сфера отримає 467,1 мільярда гривень, включно з допомогою внутрішньо переміщеним особам і новим напрямом підтримки демографічного розвитку на суму 24,5 мільярда гривень.

На ветеранську політику й інтеграцію ветеранів у суспільство передбачено 17,9 мільярда гривень. Це передбачає компенсації на житло для ветеранів з інвалідністю І та ІІ групи й фінансування стоматологічної допомоги на 800 мільйонів гривень.

Бюджет також передбачає підтримку бізнесу на суму 41,5 мільярда гривень, агропромислового комплексу – 13,1 мільярда й публічні інвестиції для відновлення України – 45,9 мільярда гривень.