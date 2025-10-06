Кабмин предлагает увеличить на 324,7 млрд грн расходы на оборону в госбюджете-2025

Фото: Depositphotos

Кабинет министров одобрил законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год, чтобы увеличить оборонные расходы. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

По его словам, дополнительно расходы общего бюджета в этом году предлагается увеличить на 317 млрд грн.

Кроме увеличения расходов, предлагается дополнить закон о бюджете нормой, которая позволит Кабмину, как исключение, самостоятельно сокращать расходы по одним направлениям и увеличивать по другим, а именно – оборонным.

Верховная Рада должна рассмотреть законопроект до ноября.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа ранее рассказала, что средства на финансирование сектора безопасности и обороны, которых не хватает в госбюджете на 2025 год, планируют привлечь по механизму ERA Loans, который обеспечен доходами от замороженных активов РФ.

Собственный внутренний ресурс Украины на финансирование военных расходов, по ее словам, полностью исчерпан, а непопулярные решения, такие как повышение налога на добавленную стоимость, в нынешней Раде принять невозможно.

ОБНОВЛЕНО в 17:49. До конца года на оборону правительство планирует направить дополнительно 324,7 млрд грн, уточнила премьер Юлия Свириденко.

Из 324,7 млрд грн более 310 млрд грн получит общий фонд, из них более 301 млрд грн – Министерство обороны

→ 202 млрд грн – на денежное довольствие военнослужащих;

→ 100 млрд грн – на закупку вооружения, прежде всего БПЛА всех типов, в частности FPV на оптоволокне, дронов-перехватчиков, дипстрайк-дронов;

→ 8 млрд грн – на другие военные расходы (военные перевозки, горючее, эксплуатационные расходы).

Основной источник финансирования увеличенных расходов – это 6 млрд евро (294,3 млрд грн) от ЕС в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

"Следовательно, закупку дронов помогут профинансировать замороженные российские активы. За это мы благодарны нашим партнерам из ЕС и странам G7", – отметила Свириденко.

Кроме этого, почти 30 млрд грн – это дополнительные доходы бюджета, экономия на долговых выплатах и ​​сокращение неприоритетных расходов, добавила она.