Рада увеличила госбюджет на 412 млрд грн для финансирования армии

Депутаты поддержали законопроект, который гарантирует выплату денежного обеспечения для военных до конца года

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада в четверг, 31 июля, проголосовала за увеличение расходов государственного бюджета в 2025 году на 412 млрд грн для финансирования расходов на оборону. Законопроект №13573 за основу и в целом поддержали 332 депутата.

"Это деньги на нашу армию", – сказал на заседании председатель Рады Руслан Стефанчук.

16 июля парламент поддержал в первом чтении другой законопроект – об увеличении государственного бюджета на 457 млрд грн.

Кроме военных расходов 412 млрд грн, в него закладывали 26 млрд грн для резервного фонда и 15,5 млрд грн для финансирования других насущных потребностей.

Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила, что законопроект решили заменить "в процессе политических консультаций", оставив только военные расходы.

Увеличение бюджета будет профинансировано за счет увеличения привлечения средств от облигаций внутреннего государственного займа, перевыполнения доходов бюджета за первые семь месяцев, уменьшения расходов на погашение ОВГЗ и обслуживание долга.

После принятия законопроекта доходы государственного бюджета увеличились до 2,47 трлн грн (по общему фонду – 2,27 трлн грн), расходы – до 4,33 трлн грн (по общему фонду – 3,98 трлн грн).

Предельный дефицит определен в размере 1,7 трлн грн.

Также изменится подход к распределению поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученные военнослужащими.

В ноябре 2023 года Верховная Рада изъяла этот так называемый военный НДФЛ из местных бюджетов и передала его в государственный бюджет в пропорции:

→ 45% – Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на закупку дронов;

→ 45% – Министерству обороны на закупку дронов, оружия, военной техники;

→ 10% – военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ.

С 1 августа он изменится:

→ 30% – Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на закупку дронов;

→ 60% – Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности на закупку дронов, оружия, военной техники;

→ 10% – воинским частям пропорционально уплаченному НДФЛ.