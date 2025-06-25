Кабмин одобрил изменения в госбюджет-2025 на 400 млрд грн

Законопроект об изменениях в госбюджет готовится к регистрации в Раде

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Кабинет министров одобрил изменения в госбюджет на 2025 год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону. Документ скоро должны внести в Раду, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроектом предложено скорректировать расходную часть государственного бюджета более чем на 397,492 млрд грн.

В частности – увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 448, 83 млрд грн (из них для сектора безопасности и обороны на 412,37 млрд грн) и сократить расходы и предоставление кредитов на 51,34 млрд грн.

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Для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предлагается увеличить доходы госбюджета на 147,49 млрд грн и финансирование общего фонда госбюджета по долговым операциям на 250 млрд грн.

"Чтобы закрыть дыру, уважаемый бизнес, с вас соберут на +150 млрд больше, чем планировали + 250 млрд, еще возьмут в долг", – прокомментировал Железняк.

Министр финансов Сергей Марченко ранее уверял, что бюджет-2025 увеличат без повышения налогов. По его мнению, перекрыть дефицит можно благодаря улучшению администрирования налогов.

ОБНОВЛЕНО. Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год", предусматривающий увеличение расходов на 449 млрд грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы предлагаем увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд грн. Из них почти 311 млрд грн предусмотрено на Министерство обороны", – отметил он.

Еще более 100 млрд грн дополнительного финансирования предлагается направить на усиление возможностей Минстратегпрома, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ, Главного управления разведки.

Кроме того, 6,3 млрд грн предлагается выделить Министерству цифровой трансформации, в частности, для развития оборонных инноваций.

"Всего планируем увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривень. Источники покрытия этих расходов – это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований", – подытожил премьер.