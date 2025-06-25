Кабмін схвалив зміни до держбюджету-2025 на понад 400 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на 449 млрд грн, з яких 412 млрд підуть на армію

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Кабінет міністрів схвалив зміни до держбюджету на 2025 рік, щоб покрити збільшення видатків на оборону. Документ скоро мають внести в Раду, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєктом запропоновано скоригувати видаткову частину державного бюджету на понад 397,492 млрд грн.

Зокрема – збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 448, 83 млрд грн (з них для сектору безпеки і оборони на 412,37 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 51,34 млрд грн.

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Для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету пропонується збільшити доходи держбюджету на 147,49 млрд грн та фінансування загального фонду держбюджету за борговими операціями на 250 млрд грн.

"Щоб закрити діру, шановний бізнес, з вас зберуть на +150 млрд більше ніж планували, +250 млрд ще візьмуть у борг", – прокоментував Железняк.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше запевняв, що бюджет-2025 збільшать без підвищення податків. На його думку, перекрити наявний дефіцит можна завдяки поліпшенню адміністрування податків.

ОНОВЛЕНО. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік", який передбачає збільшення видатків на 449 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми пропонуємо збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони", – зазначив він.

Ще понад 100 млрд грн додаткового фінансування пропонується спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Держприкордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки.

Крім того, 6,3 млрд грн пропонується виділити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

"Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень. Джерела покриття цих видатків – це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень", – пояснив прем'єр.

За словами Шмигаля, за перші п'ять місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн. Це дві третини видатків державного бюджету. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на армію та безпеку виділено на 34% більше коштів.

"Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні Сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою", – заявив глава уряду.