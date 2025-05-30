Марченко підтвердив необхідність перегляду бюджету. Але без підвищення податків

Сергій Марченко (фото - Facebook / Sergey Marchenko)

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив потребу у дофінансуванні бюджету на цей рік через збільшення видатків на оборону. Однак ставки податків для цього не підвищуватимуть. Про це Марченко сказав на конференції Forbes Money 30 травня.

Марченко підтвердив необхідність збільшувати видатки бюджету на 400-500 млрд грн.

"Треба. Але без підвищення податкових ставок", – сказав міністр.

На його думку, перекрити наявний дефіцит можна завдяки поліпшенню адміністрування податків.

"Ми бачимо можливості покращення адміністрування та економію на видатках з обслуговування боргу", – зазначив Марченко.

Він додав, що уряд активно працює з Міжнародним валютним фондом та іншими партнерами для посилення спроможності податкової та митниці. За словами міністра, йдеться не лише про зміну керівництва, а про зміну "філософії" роботи.

На думку економіста Юрія Гайдая, те, що ставки податків не мінятимуть, – "це однозначно добрий сигнал".

"Бо ми вже десь на межі навантаження на білу економіку, після якої шкоди буде більше. Але й "краще адміністрування" буває різне", — написав він у Facebook.

"Якщо перестануть ігнорувати лівий тютюн і його найбільшого виробника, позакривають нелегальні паливні бочки й таки нагнуть тіньовий імпорт електроніки – чудово, це не зашкодить економіці", – зазначив економіст.

Якщо ж податкова підвищить індикативи (по суті – план сплати податків для бізнесу) і знову посилить блокування податкових накладних, "це буде те саме підвищення навантаження на чесний бізнес, лише без зростання ставок", пояснив Гайдай.