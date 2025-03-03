Податкова служба запропонувала пом'якшити механізм блокування накладних
Державна податкова служба запропонувала Міністерству фінансів і Кабінету міністрів пом'якшити механізм зупинення реєстрації податкових накладних та вдосконалити систему СМКОР (Система моніторингу критеріїв оцінки ризиків). Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
Метою запропонованих змін до постанови Кабміну №1165 є зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації, підвищення ефективності моніторингу та мінімізація адміністративного тиску.
Запропоновані зміни передбачають:
→ збільшення лімітів для безумовної реєстрації накладних (до 1 млн грн загального обсягу і до 100 000 грн на одного контрагента);
→ збільшення кількості платників, де керівник може займати аналогічну посаду (з трьох до п'яти);
→ автоматичну реєстрацію операцій до 10 000 грн (зараз 5000 грн);
→ збільшення ліміту загального обсягу таких операцій до 3 млн грн (раніше 500 000 грн);
→ спрощення перевірок для підприємців у зонах з потенційною загрозою бойових дій;
→ швидшу обробку експортних операцій, якщо їхні коди збігаються з кодами в таблиці даних платника податків і він не вважається ризиковим;
→ автоматичну реєстрацію платників, виключених з переліку ризикових, якщо компанія має позитивну податкову історію;
→ удосконалення механізму врахування таблиць даних платника;
→ зміни показників позитивної податкової історії;
→ подовження терміну для розрахунків коригування при поверненні товару від неплатника ПДВ – з 30 до 90 днів.
Кравченко розповів, що у лютому показник заблокованих накладних вдалося зменшити майже вдвічі до 0,39%, проте у підприємців все одно багато претензій до роботи СМКОР. "Чи не кожне друге питання" стосується саме недоліків у роботі цієї системи, сказав голова Податкової.
- Рада бізнес-омбудсмена в лютому повідомила, що із зупинкою реєстрації накладних у жовтні-грудні 2024 року зіштовхнулися близько 9,6% платників (що є меншим від показників 2022 року, коли з блокуванням накладних стикались близько 20-30% платників).
- Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев казав, що нормальний відсоток блокування податкових накладних в Україні має становити не більш як 0,2%.