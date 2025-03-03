Податкова служба запропонувала пом'якшити механізм блокування накладних

Руслан Кравченко (Фото: ДПС)

Державна податкова служба запропонувала Міністерству фінансів і Кабінету міністрів пом'якшити механізм зупинення реєстрації податкових накладних та вдосконалити систему СМКОР (Система моніторингу критеріїв оцінки ризиків). Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

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Метою запропонованих змін до постанови Кабміну №1165 є зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації, підвищення ефективності моніторингу та мінімізація адміністративного тиску.

Запропоновані зміни передбачають:

→ збільшення лімітів для безумовної реєстрації накладних (до 1 млн грн загального обсягу і до 100 000 грн на одного контрагента);

→ збільшення кількості платників, де керівник може займати аналогічну посаду (з трьох до п'яти);

→ автоматичну реєстрацію операцій до 10 000 грн (зараз 5000 грн);

→ збільшення ліміту загального обсягу таких операцій до 3 млн грн (раніше 500 000 грн);

→ спрощення перевірок для підприємців у зонах з потенційною загрозою бойових дій;

→ швидшу обробку експортних операцій, якщо їхні коди збігаються з кодами в таблиці даних платника податків і він не вважається ризиковим;

→ автоматичну реєстрацію платників, виключених з переліку ризикових, якщо компанія має позитивну податкову історію;

→ удосконалення механізму врахування таблиць даних платника;

→ зміни показників позитивної податкової історії;

→ подовження терміну для розрахунків коригування при поверненні товару від неплатника ПДВ – з 30 до 90 днів.

Кравченко розповів, що у лютому показник заблокованих накладних вдалося зменшити майже вдвічі до 0,39%, проте у підприємців все одно багато претензій до роботи СМКОР. "Чи не кожне друге питання" стосується саме недоліків у роботі цієї системи, сказав голова Податкової.