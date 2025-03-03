Налоговая служба предложила смягчить механизм блокировки накладных

Руслан Кравченко (Фото: ГНС)

Государственная налоговая служба предложила Министерству финансов и Кабинету министров смягчить механизм остановки регистрации налоговых накладных и усовершенствовать систему СМКОР (Система мониторинга критериев оценки рисков). Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

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Целью предложенных изменений в постановление Кабмина №1165 является уменьшение количества блокировок налоговых накладных, упрощение процедуры регистрации, повышение эффективности мониторинга и минимизация административного давления.

Предлагаемые изменения предполагают:

→ увеличение лимитов для безусловной регистрации накладных (до 1 млн грн общего объема и до 100 000 грн на одного контрагента);

→ увеличение количества плательщиков, где руководитель может занимать аналогичную должность (с трех до пяти);

→ автоматическую регистрацию операций до 10 000 грн (сейчас 5000 грн);

→ увеличение лимита общего объема таких операций до 3 млн грн (ранее 500 000 грн);

→ упрощение проверок для предпринимателей в зонах с потенциальной угрозой боевых действий;

→ ускоренную обработку экспортных операций, если их коды совпадают с кодами в таблице данных налогоплательщика и он не считается рисковым;

→ автоматическую регистрацию плательщиков, исключенных из перечня рисковых, если у компании положительная налоговая история;

→ усовершенствование механизма учета таблиц данных плательщика;

→ изменения показателей положительной налоговой истории;

→ продление срока для расчетов корректировки при возврате товара от неплательщика НДС – с 30 до 90 дней.

Кравченко рассказал, что в феврале показатель заблокированных накладных удалось снизить почти вдвое до 0,39%, однако у предпринимателей все равно много претензий к работе СМКОР. "Чуть ли не каждый второй вопрос" касается именно недостатков в работе этой системы, сказал глава Налоговой.