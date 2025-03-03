Налоговая служба предложила смягчить механизм блокировки накладных
Государственная налоговая служба предложила Министерству финансов и Кабинету министров смягчить механизм остановки регистрации налоговых накладных и усовершенствовать систему СМКОР (Система мониторинга критериев оценки рисков). Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.
Целью предложенных изменений в постановление Кабмина №1165 является уменьшение количества блокировок налоговых накладных, упрощение процедуры регистрации, повышение эффективности мониторинга и минимизация административного давления.
Предлагаемые изменения предполагают:
→ увеличение лимитов для безусловной регистрации накладных (до 1 млн грн общего объема и до 100 000 грн на одного контрагента);
→ увеличение количества плательщиков, где руководитель может занимать аналогичную должность (с трех до пяти);
→ автоматическую регистрацию операций до 10 000 грн (сейчас 5000 грн);
→ увеличение лимита общего объема таких операций до 3 млн грн (ранее 500 000 грн);
→ упрощение проверок для предпринимателей в зонах с потенциальной угрозой боевых действий;
→ ускоренную обработку экспортных операций, если их коды совпадают с кодами в таблице данных налогоплательщика и он не считается рисковым;
→ автоматическую регистрацию плательщиков, исключенных из перечня рисковых, если у компании положительная налоговая история;
→ усовершенствование механизма учета таблиц данных плательщика;
→ изменения показателей положительной налоговой истории;
→ продление срока для расчетов корректировки при возврате товара от неплательщика НДС – с 30 до 90 дней.
Кравченко рассказал, что в феврале показатель заблокированных накладных удалось снизить почти вдвое до 0,39%, однако у предпринимателей все равно много претензий к работе СМКОР. "Чуть ли не каждый второй вопрос" касается именно недостатков в работе этой системы, сказал глава Налоговой.
- Совет бизнес-омбудсмена в феврале сообщил, что с остановкой регистрации накладных в октябре-декабре 2024 года столкнулись около 9,6% плательщиков (что меньше показателей 2022 года, когда с блокировкой накладных сталкивались около 20-30% плательщиков).
- Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что нормальный процент блокирования налоговых накладных в Украине должен составлять не более 0,2%.