UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гетманцев назвал показатели блокировки налоговых накладных: какой есть и какой должен быть

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 15:12
Гетманцев назвал показатели блокировки налоговых накладных: какой есть и какой должен быть - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Кабинет министров готовит изменения, которые должны вдвое снизить процент блокирования налоговых накладных. Сейчас он держится на уровне около 0,8%, рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Forbes. Сейчас эти поправки находятся на согласовании в Министерстве финансов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Коэффициент блокировки налоговых накладных держится на уровне 0,8% от общего количества зарегистрированных налоговых накладных уже три-четыре месяца. По результатам августа ожидаем уменьшение. Сейчас подготовлены очередные, уже третьи изменения к постановлению Кабмина №1165, которые должны снизить этот процент вдвое", – сказал депутат.

Читайте также

Налоговые накладные: почему цифровизация не помогает, а бизнес жалуется на фискалов

Он добавил, что полностью отказаться от автоматической блокировки накладных невозможно, потому что единственная альтернатива – возвращение к проверкам, которые проводились до 2016 года.

"Мы никогда не придем к тому, чтобы среди заблокированных будет 100% мошенников, ведь некоторые белые операции из-за специфики по внешним признакам могут быть похожи на фиктивные. Но блокировка – это не приговор. Это просто необходимость подать документы для разблокировки. Да, это определенная нагрузка на бухгалтера, но, по моему мнению, это допустимые потери, когда мы говорим о финансировании армии в войну", – сказал депутат.

Гетманцев считает, что процент блокирования налоговых накладных в Украине должен составлять не более 0,2%, но когда это произойдет, он не берется прогнозировать.

"До конца года, думаю, ситуация точно улучшится", – сказал депутат.

  • Совет бизнес-омбудсмена в мае 2023 года сообщил, что 70% жалоб от бизнеса касаются налоговых вопросов. Более 40% активных налогоплательщиков столкнулись с блокировкой налоговых накладных.
Андрей Водяный
налогиПДВналоговаяДаниил Гетманцев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 