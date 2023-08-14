Гетманцев назвал показатели блокировки налоговых накладных: какой есть и какой должен быть

Кабинет министров готовит изменения, которые должны вдвое снизить процент блокирования налоговых накладных. Сейчас он держится на уровне около 0,8%, рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Forbes. Сейчас эти поправки находятся на согласовании в Министерстве финансов.

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"Коэффициент блокировки налоговых накладных держится на уровне 0,8% от общего количества зарегистрированных налоговых накладных уже три-четыре месяца. По результатам августа ожидаем уменьшение. Сейчас подготовлены очередные, уже третьи изменения к постановлению Кабмина №1165, которые должны снизить этот процент вдвое", – сказал депутат.

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Он добавил, что полностью отказаться от автоматической блокировки накладных невозможно, потому что единственная альтернатива – возвращение к проверкам, которые проводились до 2016 года.

"Мы никогда не придем к тому, чтобы среди заблокированных будет 100% мошенников, ведь некоторые белые операции из-за специфики по внешним признакам могут быть похожи на фиктивные. Но блокировка – это не приговор. Это просто необходимость подать документы для разблокировки. Да, это определенная нагрузка на бухгалтера, но, по моему мнению, это допустимые потери, когда мы говорим о финансировании армии в войну", – сказал депутат.

Гетманцев считает, что процент блокирования налоговых накладных в Украине должен составлять не более 0,2%, но когда это произойдет, он не берется прогнозировать.

"До конца года, думаю, ситуация точно улучшится", – сказал депутат.