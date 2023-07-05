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Разбор | Налоговые накладные: почему цифровизация не помогает, а бизнес жалуется на фискалов

Цей матеріал також доступний українською
Налоговые накладные: почему цифровизация не помогает, а бизнес жалуется на фискалов - Фото
Фото: Depositphotos
05.07.2023, 07:00

Блокировка налоговых накладных – издевательство над бизнесом, коррупция или несуразность?

Украина будет внедрять автоматические цифровые процедуры в налоговой и на таможне, заявил президент страны Владимир Зеленский на пленарном заседании Верховной Рады в конце июня.

"Наша цель – налоговая без налоговиков, таможня без таможенников. Автоматизированные цифровые процедуры", – сказал он.

Президент подчеркнул, что цифровизация дает колоссальные возможности упрощать взаимодействие в сфере налогов, таможенных процедур и других, где есть встреча или контакт гражданина или бизнеса с чиновником.

В то же время, именно на автоматизированную цифровую систему, которая должна максимально минимизировать "человеческий фактор" и коррупционные проявления, сейчас больше всего нареканий на фискалов от бизнеса.

Речь о СМКОР – "Системе мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков".

Жалобы касаются проблем с блокировкой налоговых накладных и возвратом налога на добавленную стоимость (НДС), которые она делает.

С осени прошлого года власти пытаются всячески перенастроить эту Систему и последние новшества вступают в силу с 8 июля.

Из-за блокировки многие бизнесы уже оказались на грани исчезновения.

Что не так со СМКОРом?

Цифровой СМКОР против "откатов"

НДС является одним из самых больших источников наполнения государственного бюджета Украины. И вокруг него в Украине, к сожалению, постоянно выстраивали разные схемы.

К примеру, во времена Януковича была создана целая полуофициальная система, позволявшая минимизировать налоги (тот же НДС) – за определенный процент "отката". Она действовала при фактическом содействии налоговиков, всячески "поощрявших" бизнес к участию в них. В частности, из-за угроз проверок и блокировки работы. В конце концов это привело к вымыванию из бюджета колоссальных сумм – возникновению так называемого долга Януковича в $3 млрд.

В 2015 году, чтобы противодействовать коррупции в этой области, была внедрена система электронного администрирования НДС. Но даже после этого были жалобы – потому что налоговики могли по своему усмотрению блокировать налоговые накладные, если документы вызвали их подозрение.

В 2017 году, наконец, внедрили систему мониторинга рисковых налоговых накладных – СМКОР. Ее заявленная цель – ликвидация незаконных схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. Но, как оказалось, из-за технических недостатков программного обеспечения и проблем с администрированием система начала блокировать деятельность и законопослушных бизнесов.

В 2019 эту систему администрирования налога усовершенствовали еще раз, чтобы минимизировать человеческий фактор в отслеживании документов – процесс максимально автоматизировали. Новые правила вступили в силу в феврале 2020 года. Количество блокировок тогда заметно уменьшилось.

СМКОР и изменяющиеся критерии блокировки

Как рассказал в комментарии для LIGA.net представитель объединения аналитических центров, общественных организаций и экспертов "Экономическая экспертная платформа" Олег Гетьман, в 2020-2021 годах блокировалось 0,3% накладных от общей массы. Это затрагивало 5-8 тыс. предприятий по всей стране, большинство из которых действительно были проблемными.

И вот с осени 2022 года предприниматели снова начали активно жаловаться на работу автоматизированной Системы, когда Минфин, довольно внезапно для плательщиков, изменил параметры ее работы.

Дело в том, что у налоговиков есть масса критериев, по которым определяют, есть ли риск нарушений или нет. Они разные. Собственно ими и руководствуется СМКОР. Например, сколько бизнес платит налогов, соответствуют ли его бизнес-операции кодам экономической деятельности и так далее.

Эти критерии утверждаются постановлением правительства, которое готовит Министерство финансов.

И вот в октябре 2022 года Минфин ввел более жесткие параметры оценки, из-за чего блокировка стремительно выросла почти в 2 раза и достигла 1,7% от общей массы. То есть, это стало внезапной проблемой сразу для 25-35 тыс. предприятий страны.

Среди прочих, с этим столкнулись представители довольно разнообразного и законопослушного бизнеса, ранее таких проблем не имевшего.

Для бизнесменов, которые и так живут в постоянном стрессе из-за обстрелов, разрушения логистики, такая блокировка и необходимость дополнительных объяснений стали очень и очень неприятным сюрпризом, который, к тому же, вызывает простои и вообще угрожает блокированием деятельности.

Предприниматели стали волноваться, не стоит ли за этим угроза очередных "поборов".

Начался шквал критики. И фискалы пошли на определенные смягчения.

Первые изменения (после октябрьских) были внесены уже в январе 2023 года. В результате, по состоянию на май-июнь блокировка накладных снизилась до уровня 0,8% от общего числа поданных и затрагивала примерно 20 тыс. компаний.

Это, как отмечает Олег Гетьман, гораздо лучше, чем в октябре, но по прежнему аномальный показатель.

И вот очередные изменения должны вступить в силу 8 июля.

Среди прочего, ими чиновники отменяют возможность налоговиков блокировать мелкие накладные – до 5 тыс. грн и присваивать рисковый статус "задним числом". 

Почему блокирование донимает предпринимателей?

Разблокировка даже одной накладной – это дополнительное время для объяснения и возможные значительные затраты (как прямые, на юристов и консультантов), так и опосредованные (из-за простоя бизнеса).

А когда заблокированы сразу несколько накладных, налоговики вообще могут отнести предприятие в Перечень рисковых.

"Рисковый статус – это полная катастрофа. Чтобы его обжаловать нужно дополнительное время и ресурсы. Бывает, это возможно только через суд. То есть может растянуться на полгода и больше", – объясняет Олег Гетьман.

Согласно данным, которые Государственная налоговая служба предоставила в ответ на запрос народного депутата Нины Южаниной, с 2020 года количество предприятий, сталкивающихся с проблемой блокирования налоговых накладных постоянно увеличивается. А в течение 2023 года их количество выросло с 45 214, или 32,4%, в начале года, до – 50 283 плательщиков, или 40,7%, по состоянию на 1 мая.

Что говорят о блокировке предпринимателей?

Из-за блокирования предприниматели считают убытки и рискуют потерять бизнес.

О конкретных примерах этого свидетельствуют данные опроса, проведенного нашими коллегами из БизнесЦензор, и которые, по их согласию, цитируем.

Так, об угрозе существованию бизнеса из-за каскада блокировок пишет директор предприятия ООО "Контракт Энерджи".

"Мы занимаемся поставкой альтернативного топлива (топливных гранул) предприятиям по Украине и за границу... К сожалению, сейчас ситуация стала критической, в связи с блокировкой налоговых накладных от поставщиков. Соответственно блокируются и наши по причине "невозможно исследовать источник происхождения товара". На данный момент заблокированы накладные более чем на 3,2 млн грн в т.ч. НДС 0,5 млн грн. В связи с боевыми действиями в Черниговской и Сумской областях часть предприятий прекратили свою деятельность, мы вынуждены закупать топливные гранулы у мелких ФЛП, работающих без НДС, следовательно, нет входящего НДС, и снова блокируются налоговые по причине "невозможно исследовать источник происхождения товара", – жалуется он в своем письме-обращении.

Несмотря на войну и потери, его предприятие за 2022 год перечислило в государственный бюджет более 1,3 млн грн НДС.

Среди прочего, в сетованиях бизнесменов говорится, что налоговики по собственному усмотрению трактуют требования к отчетности и могут заново блокировать накладные, даже если приняли аргументацию по предыдущим.

"Мы производители, делаем пояса, стропы, зацепы для людей, работающих на высоте, работаем в это время, все поставки сырья – все официально, все документы на поставки есть, все контракты есть, налоги платим в срок, люди работают не на минималку, таблицы [которые нужны для разблокировки. – LIGA.net] подаются, принимаются, но в следующем месяце снова блокируют по этим же кодам. Это хорошо если одну блокируют, а когда по 10 в месяц, а там по 20-30 наименований, подставляем таким образом контрагентов. Очень не справедливо!",- пишет главный бухгалтер ООО "Инд'Защита" Наталья Копылова.

Есть жалобы на то, что фискалы длительное время не дают ответа, и это уже блокирует деятельность предприятий.

"Меня зовут Ростислав Кулиш, я директор и владелец нескольких предприятий, одно из моих предприятий с октября 2022 года находится под давлением и блокировкой со стороны ГНС, были отправлены десятки объяснений, заявления в совет бизнес-омбудсменов и так далее. Предприятие занимается грузовыми перевозками зерновых собственным и арендованным транспортом. Каждый раз нам налоговая "выдумывает" новые вопросы, чтобы затянуть процесс. Предприятие не является рисковым и не сотрудничает с "ямами", но фактически тем, что ГНС не принимает таблицу данных, она полностью блокирует нашу деятельность", – отмечает в своем письме руководитель НПП "КРИОНИКС".

На это же сетует главный бухгалтер другого предприятия.

"Мы производственное предприятие. Начиная с октября 2022 года у нас началось блокирование НН. Причем причину блокировки указывали "недостаточно товарных остатков", но ведь мы производим конкретную продукцию (сетку армирующую, сварочную, секционную и т.д.), габионы, изгороди из сетки, изделия из проволоки. Только произведенную продукцию продаем", – пишет Татьяна Думская.

Результатом блокировки стала остановка работы этого предприятия в ноябре-декабре 2022 года, январе 2023 года. В феврале они возобновили деятельность и снова произошла блокировка.

"Конечно разблокируем, но это время и средства… Нет лимита – платим живые средства, контрагентам не предоставляем кредит, они не хотят расплачиваться за продукцию и т.д. Уже молчу о других налогах, ЕСВ, НДФЛ, военный сбор, ЗП работникам. Это при том, что предприятие с началом войны, изготовило и передало на передовую по натовским образцам натяжки для мин и сбора растяжек – бесплатно", – констатирует она.

Что сейчас предлагают эксперты?

Как рассказывает Олег Гетьман, сейчас среди предложений, которые обсуждают с чиновниками и фискалами представители общественных организаций, – не накладывать рисковый статус при минимальном количестве накладных.

При этом у экспертов есть достаточно радикальное предложение, которое может одновременно изменить подходы налоговиков к этой проблеме.

"Мы [представители профильных и бизнес-сообществ. – LIGA.net] вообще предлагаем ограничить срок для блокировки. Чтобы первая блокировка длилась 30 дней, в течение которых налоговая должна выбрать наиболее рисковые, чтобы провести по ним меры дополнительно контроля. В случае необходимости, если есть основания, продлить блокировку она сможет максимум на 30 дней. После чего, в случае, если не будут выявлены нарушения – разблокировать их", – говорит эксперт.

Однако, по его словам, эти предложения пока не нашли поддержки ни среди народных депутатов, ни у министерства и фискалов.                                     

Почему налоговая изменила "правила игры"?

"С начала войны у нас были запрещены документальные проверки бизнесов. У налоговой сейчас нет инструментов поехать и убедиться, что нарушение это не "схемы" и не "скрутки". Поэтому налоговая пользуется СМКОР. Система должна была использоваться для мониторинга и оценка рисков, но, при отсутствии других инструментов, превратилась именно в механизм для проверок. И это, конечно, определенные риски в условиях нашей недореформированной, часто коррумпированной налоговой", – объясняет Олег Гетьман.

Похожую мотивацию со стороны фискалов указывает в своем комментарии для LIGA.net заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Создается впечатление, что в Минфине увидели определенные злоупотребления и попытались изменением алгоритмов их предупредить. Но "перегнули палку". Банально не учли, что это может доставить хлопот нормальным предпринимателям", – отметил касательно причин этого решения народный депутат.

О каких злоупотреблениях может идти речь?

"Скуртки" и "карусели" вокруг НДС

"Скрутки", о которых упоминает Гетьман, – это сравнительно новые схемы кражи денег из государственного бюджета.

Они тоже касаются НДС и построены вокруг возможности его возврата. Очень упрощенно – это схемы, по которым "накручивают" возврат НДС из бюджета. Делают это из-за фиктивных операций, во время которых сам налог не платили, и не могли требовать возврат.

Пример приводит эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. Схема носит название "экспортно-импортные карусели".

Это если у вас есть компания по экспорту сырья и параллельно компания по импорту готовых товаров, то на "взаимозачетах" вы никогда не будете платить НДС. Вдобавок, сможете постоянно получать за это деньги от государства.

К примеру, у вас есть огромная сеть супермаркетов по всей стране, где продаете импортный товар. С этого должны уплатить в бюджет 20% авансового НДС от импорта.

Параллельно у вас огромный аграрный бизнес, и вы экспортируете аграрное сырье. Тогда у вас есть право на возмещение НДС.

В результате в рамках единой системы бизнеса происходит компенсация налоговых обязательств и налогового кредита по НДС.

А если взять и завысить цену экспорта "аграрки" и занизить цену импорта, то налоговый кредит по НДС превысит налоговые обязательства. Тогда государство еще и доплатит при возмещении налога на добавленную стоимость.

Налоговые накладные: почему цифровизация не помогает, а бизнес жалуется на фискалов
Александр Децик
редактор отдела "Финансы"
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