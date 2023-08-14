Гетманцев назвав показники блокування податкових накладних: який є і який має бути

Кабінет міністрів готує зміни, які мають удвічі зменшити відсоток блокування податкових накладних. Зараз він тримається на рівні близько 0,8%, розказав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Forbes. Зараз ці поправки знаходяться на погодженні в Міністерстві фінансів.

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"Коефіцієнт блокування податкових накладних тримається на рівні 0,8% від загальної кількості зареєстрованих податкових накладних вже три-чотири місяці. За результатами серпня очікуємо зменшення. Зараз підготовлені чергові, вже треті зміни до постанови Кабміну №1165, які повинні зменшити цей відсоток удвічі", – сказав депутат.

Він додав, що повністю відмовитися від автоматичного блокування накладних неможливо, тому що єдина альтернатива – повернення до перевірок, які проводилися до 2016 року.

"Ми ніколи не прийдемо до того, щоб серед заблокованих буде 100% шахраїв, адже деякі білі операції через специфіку за зовнішніми ознаками можуть бути схожі на фіктивні. Але блокування – це ж не вирок. Це просто необхідність подати документи для розблокування. Так, це певне навантаження на бухгалтера, але, на мій погляд, це допустимі втрати, коли ми говоримо про фінансування армії у війну", – сказав депутат.

Гетманцев вважає, що відсоток блокування податкових накладних в Україні має становити не більш як 0,2%, але коли це станеться, він не береться прогнозувати.

"До кінця року, думаю, ситуація точно покращиться", – сказав депутат.