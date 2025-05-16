Шмигаль пояснив різке зростання видатків держбюджету: повторюється торішня ситуація
Видатки загального фонду державного бюджету України за перші чотири місяці року зросли на 25% і сягнули 1,2 трлн грн, повідомило Міністерство фінансів в п'ятницю. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Україні довелося збільшити витрати через скорочення військової допомоги.
"Ситуація, на жаль, повторилась", – сказав він депутатам у парламенті під час години запитань до уряду 16 травня.
Шмигаль нагадав, що у першому кварталі 2024 року були значні затримки постачання зброї від США, тому уряд був змушений оперативно перерозподілити кошти для закупівлі зброї та боєприпасів. Це призвело до розриву в державному бюджеті, який на кінець травня 2024 року оцінювався у $5 мільярдів.
"Починаючи з першого кварталу [2025 року], у нас [знову] відбулось скорочення допомоги від деяких партнерів, відповідно ми були вимушені взяти на себе додаткові закупівлі зброї й особливо боєприпасів для наших Збройних Сил. Це, звісно ж, потягнуло додаткові витрати", – сказав прем'єр-міністр.
Зараз бюджет України виконується, до того ж податкова й митниця перевиконують дохідну частину завдяки сумлінній сплаті податків бізнесом.
Проте прем'єр сказав, що в умовах війни фінансові потреби можуть змінюватися залежно від ситуації на полі бою та від підтримки партнерів, тому у разі необхідності уряд звернеться до парламенту щодо додаткового фінансування.
- Міністерство фінансів України казало, що державний бюджет на 2025 рік сформований так, аби забезпечити стабільність країни навіть за умов продовження воєнних дій протягом всього року. На ці потреби передбачено понад 2,2 трлн грн, що становить 26,3% ВВП країни.
- Проте уже на початку квітня з'явилася інформація, що видаткової частини бюджету може не вистачити, бо Міністерство оборони уже зараз витрачає кошти, що були заплановані на кінець року (жовтень-грудень). За ці гроші закуповуються боєприпаси й озброєння з урахуванням сценарію загострення бойових дій перед можливим заморожуванням.