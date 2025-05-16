Шмигаль пояснив різке зростання видатків держбюджету: повторюється торішня ситуація

Касові видатки загального фонду бюджету України зросли на 25% до 1,2 трлн грн за перші чотири місяці 2025 року

Фото: пресслужба Кабміну

Видатки загального фонду державного бюджету України за перші чотири місяці року зросли на 25% і сягнули 1,2 трлн грн, повідомило Міністерство фінансів в п'ятницю. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Україні довелося збільшити витрати через скорочення військової допомоги.

"Ситуація, на жаль, повторилась", – сказав він депутатам у парламенті під час години запитань до уряду 16 травня.

Шмигаль нагадав, що у першому кварталі 2024 року були значні затримки постачання зброї від США, тому уряд був змушений оперативно перерозподілити кошти для закупівлі зброї та боєприпасів. Це призвело до розриву в державному бюджеті, який на кінець травня 2024 року оцінювався у $5 мільярдів.

"Починаючи з першого кварталу [2025 року], у нас [знову] відбулось скорочення допомоги від деяких партнерів, відповідно ми були вимушені взяти на себе додаткові закупівлі зброї й особливо боєприпасів для наших Збройних Сил. Це, звісно ж, потягнуло додаткові витрати", – сказав прем'єр-міністр.

Джерело: Мінфін України

Зараз бюджет України виконується, до того ж податкова й митниця перевиконують дохідну частину завдяки сумлінній сплаті податків бізнесом.

Проте прем'єр сказав, що в умовах війни фінансові потреби можуть змінюватися залежно від ситуації на полі бою та від підтримки партнерів, тому у разі необхідності уряд звернеться до парламенту щодо додаткового фінансування.