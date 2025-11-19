"Виплати програв у казино". Сина мера на Черкащині підозрюють у незаконному оформленні інвалідності

Поліція підозрює сина мера одного з міст у незаконному оформленні інвалідності й статусу переселенця

Фото пресслужби Нацполіції

Сина мера одного з міст на Черкащині підозрюють у незаконному оформленні інвалідності. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За версією слідства, щоб оформити інвалідність, чоловік за попередньою змовою з медиками організував виготовлення фальсифікованого направлення на МСЕК, і на підставі цього документа комісія безпідставно присвоїла йому другу групу інвалідності безтерміново. У поліції заявили, що незаконно оформлену інвалідність уже анульовано й задокументовано обставини її призначення.

"Крім того, використовуючи ті самі схеми, чоловік оформив статус внутрішньо переміщеної особи, на який він не мав права, та отримував додаткові соціальні виплати", – йдеться у повідомленні.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

"Слідством встановлено, що більшість отриманих коштів він програв у онлайн-казино", – додали в поліції.