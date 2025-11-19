"Выплаты проиграл в казино". Сына мэра подозревают в незаконном оформлении инвалидности

Полиция подозревает сына мэра одного из городов в незаконном оформлении инвалидности и статуса переселенца

Фото пресс-службы Нацполиции

Сына мэра одного из городов Черкасской области подозревают в незаконном оформлении инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По версии следствия, чтобы оформить инвалидность, мужчина по предварительному сговору с медиками организовал изготовление фальсифицированного направления на МСЭК, и на основании этого документа комиссия безосновательно присвоила ему вторую группу инвалидности бессрочно. В полиции заявили, что незаконно оформленная инвалидность уже аннулирована и задокументированы обстоятельства ее назначения.

"Кроме того, используя те же схемы, мужчина оформил статус внутренне перемещенного лица, на который он не имел права, и получал дополнительные социальные выплаты", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

"Следствием установлено, что большинство полученных средств он проиграл в онлайн-казино", – добавили в полиции.