Наприкінці минулого тижня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings втретє поспіль підтвердило рейтинг України на рівні Restricted Default (обмежений дефолт) для боргів у іноземній валюті. Причина – суперечка з власниками ВВП-варантів, яка триває з червня 2025 року, коли Україна пропустила платіж на суму $665 млн.

Ринки відреагували відносно спокійно на підтвердження технічного дефолту. Адже суверенний рейтинг України вже і до цього перебував на низькому рівні через війну, а країна продовжує отримувати фінансування від міжнародних партнерів та із заморожених російських активів.

Які економічні та фінансові наслідки має провал переговорів з власниками ВВП-варантів для України? Розбиралася LIGA.net.