В конце прошлой недели международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в третий раз подряд подтвердило рейтинг Украины на уровне Restricted Default (ограниченный дефолт) по долгам в иностранной валюте. Причина – спор с держателями ВВП-варрантов, который продолжается с июня 2025 года, когда Украина пропустила платеж на сумму $665 млн.

Рынки отреагировали относительно спокойно на подтверждение технического дефолта. Ведь суверенный рейтинг Украины и до этого находился на низком уровне из-за войны, а страна продолжает получать финансирование от международных партнеров и за счет замороженных российских активов.

Какие экономические и финансовые последствия для Украины влечет за собой провал переговоров с держателями ВВП-варрантов? Разбиралась LIGA.net.