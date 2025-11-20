The Telegraph: план США передбачає, що Росія платитиме "оренду" за контроль над Донбасом

У мирний план Віткоффа-Дмітрієва заклали схему, щоб обійти необхідність проведення референдуму в Україні

У мирному плані, що розробляється під керівництвом спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, пропонується, що Росія повинна буде платити Україні "орендну плату" за фактичний контроль над Донбасом, стверджує британська газета The Telegraph з посиланням на офіційних осіб, знайомих з угодою.

"Адміністрація Трампа пропонує угоду, згідно з якою Київ мав би передати контроль над східним регіоном Донбас, але зберегти юридичну власність на нього, а Росія платила б невизначену орендну плату за фактичний контроль над регіоном", – ідеться в матеріалі.

Згідно з Конституцією, Україна зобов'язана винести територіальні питання на загальнонаціональний референдум, який, скоріше за все, провалився б – саме цього й дозволила б уникнути схема "оренди".

Про Крим і тимчасово окуповані райони Запорізької й Херсонської областей у публікації The Telegraph не згадується.