The Telegraph: план США передбачає, що Росія платитиме "оренду" за контроль над Донбасом
У мирному плані, що розробляється під керівництвом спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, пропонується, що Росія повинна буде платити Україні "орендну плату" за фактичний контроль над Донбасом, стверджує британська газета The Telegraph з посиланням на офіційних осіб, знайомих з угодою.
"Адміністрація Трампа пропонує угоду, згідно з якою Київ мав би передати контроль над східним регіоном Донбас, але зберегти юридичну власність на нього, а Росія платила б невизначену орендну плату за фактичний контроль над регіоном", – ідеться в матеріалі.
Згідно з Конституцією, Україна зобов'язана винести територіальні питання на загальнонаціональний референдум, який, скоріше за все, провалився б – саме цього й дозволила б уникнути схема "оренди".
Про Крим і тимчасово окуповані райони Запорізької й Херсонської областей у публікації The Telegraph не згадується.
- За даними NBC News, 28-пунктний план мирного урегулювання російсько-української війни, який високопосадовці адміністрації США таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів у консультації з російським послом Кирилом Дмітрієвим, уже отримав підтримку президента Дональда Трампа.
- За словами чиновника, у розробці плану брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять американського президента Джаред Кушнер.
- План Росії та США щодо припинення війни передбачає відмову України від окупованих територій і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ.
