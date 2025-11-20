The Telegraph: план США предусматривает уплату Россией "аренды" за контроль над Донбассом
В мирном плане, который разрабатывается под руководством спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, предлагается, что Россия должна будет платить Украине "арендную плату" за фактический контроль над Донбассом, утверждает британская газета The Telegraph со ссылкой на официальных лиц, знакомых с соглашением.
"Администрация Трампа предлагает соглашение, согласно которому Киев должен был бы передать контроль над восточным регионом Донбасс, но сохранить юридическую собственность на него, а Россия платила бы неопределенную арендную плату за фактический контроль над регионом", – говорится в материале.
Согласно Конституции, Украина обязана вынести территориальные вопросы на общенациональный референдум, который, скорее всего, провалился бы – именно этого и позволила бы избежать схема "аренды".
О Крыме и временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей в публикации The Telegraph не упоминается.
- По данным NBC News, 28-пунктный план мирного урегулирования российско-украинской войны, который высокопоставленные чиновники администрации США тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым, уже получил поддержку президента Дональда Трампа.
- По словам чиновника, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять американского президента Джаред Кушнер.
- План России и США по прекращению войны предполагает отказ Украины от оккупированных территорий и части вооружения, а также сокращение численности ВСУ.
