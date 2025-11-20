В мирный план Виткоффа-Дмитриева заложили схему, чтобы обойти необходимость проведения референдума в Украине

Фото: Depositphotos

В мирном плане, который разрабатывается под руководством спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, предлагается, что Россия должна будет платить Украине "арендную плату" за фактический контроль над Донбассом, утверждает британская газета The Telegraph со ссылкой на официальных лиц, знакомых с соглашением.

"Администрация Трампа предлагает соглашение, согласно которому Киев должен был бы передать контроль над восточным регионом Донбасс, но сохранить юридическую собственность на него, а Россия платила бы неопределенную арендную плату за фактический контроль над регионом", – говорится в материале.

Согласно Конституции, Украина обязана вынести территориальные вопросы на общенациональный референдум, который, скорее всего, провалился бы – именно этого и позволила бы избежать схема "аренды".

О Крыме и временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей в публикации The Telegraph не упоминается.