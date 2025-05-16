Шмыгаль объяснил резкий рост расходов госбюджета: повторяется прошлогодняя ситуация

Кассовые расходы общего фонда бюджета Украины выросли на 25% до 1,2 трлн грн за первые четыре месяца 2025 года

Фото: пресс-служба Кабмина

Расходы общего фонда государственного бюджета Украины за первые четыре месяца года выросли на 25% и составили 1,2 трлн грн, сообщило Министерство финансов в пятницу. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине пришлось увеличить расходы из-за сокращения военной помощи.

"Ситуация, к сожалению, повторилась", – сказал он депутатам в парламенте во время часа вопросов к правительству 16 мая.

Шмыгаль напомнил, что в первом квартале 2024 года были значительные задержки поставки оружия от США, поэтому правительство было вынуждено оперативно перераспределить средства для закупки оружия и боеприпасов. Это привело к разрыву в государственном бюджете, который к концу мая 2024 года оценивался в $5 миллиардов.

"Начиная с первого квартала [2025 года], у нас [снова] произошло сокращение помощи от некоторых партнеров, соответственно мы были вынуждены взять на себя дополнительные закупки оружия и особенно боеприпасов для наших Вооруженных Сил. Это, конечно же, потянуло дополнительные расходы", — сказал премьер-министр.

Источник: Минфин Украины

Сейчас бюджет Украины выполняется, при этом налоговая и таможня перевыполняют доходную часть благодаря добросовестной уплате налогов бизнесом.

Однако премьер сказал, что в условиях войны финансовые потребности могут меняться в зависимости от ситуации на поле боя и поддержки партнеров, поэтому в случае необходимости правительство обратится в парламент относительно дополнительного финансирования.