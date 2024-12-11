В Минфине уверяют, что бюджета на оборону хватит на весь 2025 год
Министерство финансов Украины заявило, что государственный бюджет на 2025 год сформирован таким образом, чтобы обеспечить стабильность страны даже при условии продолжения военных действий в течение всего года. Накануне министр Сергей Марченко в интервью El Pais заявил, что без помощи США Украине хватит ресурсов, по меньшей мере, до середины 2025 года.
В ведомстве уточнили, что ключевым приоритетом остается финансирование сектора безопасности и обороны. На эти нужды предусмотрено более 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП страны. Из этой суммы 740 млрд грн будут направлены на закупку оружия, что, по словам Минфина, полностью покроет годовую потребность. Кроме того, около 50 млрд грн выделяется на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Несмотря на значительный фокус на обороне, в бюджете также учтены социальные и гуманитарные расходы и меры по стимулированию экономики.
Финансирование планируемых расходов базируется на внутренних ресурсах и международной поддержке, подтвержденной партнерами Украины. Важную роль играет программа Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), предусматривающая получение 50 млрд долларов США от стран "Большой семерки" (G7). В частности:
- $20 млрд от США;
- $20 млрд от Европейского Союза;
- $3 млрд от Великобритании;
- $3,7 млрд от Канады;
- $3 млрд от Японии.
Особенностью программы является возможность использования части средств от ЕС и Великобритании на оборонные нужды. Это, в сочетании с внутренними ресурсами, в том числе доходами от изменений в Налоговый кодекс, позволяет обеспечить все критические потребности оборонного сектора.
В Минфине уточнили, что предложенный подход позволяет Украине сохранять финансовую устойчивость, эффективно реагировать на вызовы военного времени и заложить основу для будущего экономического восстановления.
- США и институты ЕС – лидеры по объему оказанной и запланированной помощи Украине.
- Украина начала "дипломатическое наступление", чтобы убедить Дональда Трампа продолжить военную помощь от США.