В Минфине уверяют, что бюджета на оборону хватит на весь 2025 год

Государственный бюджет Украины на 2025 год сформирован так, чтобы стабильно пройти следующий год, несмотря на вызовы войны, заверили в Минфине

Фото: Генштаб ВСУ

Министерство финансов Украины заявило, что государственный бюджет на 2025 год сформирован таким образом, чтобы обеспечить стабильность страны даже при условии продолжения военных действий в течение всего года. Накануне министр Сергей Марченко в интервью El Pais заявил, что без помощи США Украине хватит ресурсов, по меньшей мере, до середины 2025 года.

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В ведомстве уточнили, что ключевым приоритетом остается финансирование сектора безопасности и обороны. На эти нужды предусмотрено более 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП страны. Из этой суммы 740 млрд грн будут направлены на закупку оружия, что, по словам Минфина, полностью покроет годовую потребность. Кроме того, около 50 млрд грн выделяется на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Несмотря на значительный фокус на обороне, в бюджете также учтены социальные и гуманитарные расходы и меры по стимулированию экономики.

Финансирование планируемых расходов базируется на внутренних ресурсах и международной поддержке, подтвержденной партнерами Украины. Важную роль играет программа Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), предусматривающая получение 50 млрд долларов США от стран "Большой семерки" (G7). В частности:

$20 млрд от США;

$20 млрд от Европейского Союза;

$3 млрд от Великобритании;

$3,7 млрд от Канады;

$3 млрд от Японии.

Особенностью программы является возможность использования части средств от ЕС и Великобритании на оборонные нужды. Это, в сочетании с внутренними ресурсами, в том числе доходами от изменений в Налоговый кодекс, позволяет обеспечить все критические потребности оборонного сектора.

В Минфине уточнили, что предложенный подход позволяет Украине сохранять финансовую устойчивость, эффективно реагировать на вызовы военного времени и заложить основу для будущего экономического восстановления.