Без помощи США Украине хватит ресурсов минимум до середины 2025 года – министр финансов

Вероятное прекращение помощи от США является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом

Сергей Марченко (Фото: Минфин)

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что у Украины достаточно ресурсов и вооружения для сопротивления российской агрессии по меньшей мере до середины 2025 года, даже в случае прекращения помощи от Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в интервью изданию El Pais.

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По словам Марченко, Украина продолжает получать необходимую военную поддержку США, в частности оружие, ракеты и артиллерийские снаряды.

"У нас достаточно фондов, оружия, ракет и снарядов, чтобы противостоять по крайней мере в течение первой половины 2025 года. В бюджете 2025 года будет предусмотрено необходимое финансирование для закупки боеприпасов и военной техники. Наша задача — использовать это время максимально эффективно для переговоров с главными союзниками в США", – отметил Марченко.

Министр подчеркнул, что ключевой задачей для Украины является стратегическое использование имеющегося времени и ресурсов для укрепления партнерства с западными союзниками.

Он также подчеркнул важность продолжения диалога с США, которые остаются основным поставщиком военной помощи.