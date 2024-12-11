Без допомоги США Україні вистачить ресурсів щонайменше до середини 2025 року — міністр фінансів
Сергій Марченко (Фото: Мінфін)

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна має достатньо ресурсів та озброєння для опору російській агресії щонайменше до середини 2025 року, навіть у разі припинення допомоги від Сполучених Штатів. Про це він розповів в інтерв'ю виданню El Pais.

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За словами Марченка, Україна продовжує отримувати необхідну військову підтримку від США, включно зі зброєю, ракетами та артилерійськими снарядами.

"Ми маємо достатньо фондів, зброї, ракет і снарядів, щоб протистояти принаймні протягом першої половини 2025 року. У бюджеті 2025 року буде передбачено необхідне фінансування для закупівлі боєприпасів та військової техніки. Наше завдання — використати цей час максимально ефективно для переговорів із головними союзниками у США", — зазначив Марченко.

Міністр наголосив, що ключовим завданням для України є стратегічне використання наявного часу та ресурсів для зміцнення партнерства із західними союзниками.

Він також підкреслив важливість продовження діалогу зі США, які залишаються основним постачальником військової допомоги

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