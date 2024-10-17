Володимир Зеленський представив у Верховній Раді частину пунктів Плану перемоги. План передбачає більш активну участь західних союзників, які й так відіграють ключову роль у військовій та економічній підтримці України. Але хто ж з них допомагає найбільше?

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Згідно з даними Ukraine Support Tracker від Kiel Institute for the World Economy, станом на 31 серпня 2024 року, США та інституції ЄС стали лідерами за обсягом наданої та запланованої допомоги Україні. Загалом, від США маємо отримати 84,73 млрд євро допомоги (25 млрд євро фінансової, 2,93 млрд євро гуманітарної та 56,8 млрд євро військової). На другому місці — інституції ЄС із загальною допомогою у 43,83 млрд євро (41,49 млрд євро фінансової, 2,34 млрд євро гуманітарної.

Країни, що допомагають найбільше Україні у війні проти Росії (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)

Далі у рейтингу розташувались Німеччина (15,09 млрд євро), Велика Британія (13,68 млрд євро), Японія (9,01 млрд євро) та Канада (7,79 млрд євро). Франція надала допомогу на суму 4,58 млрд євро. Цікаво, що Данія, попри скромні показники фінансової допомоги (0,12 млрд євро), виділила значні кошти та ресурси на військову підтримку (6,47 млрд євро). Країна передала усі 19 САУ Caesar, а також зобов'язувалася передати 19 винищувачів F-16.

Наразі багато країн виділили та запланували менше ніж 0,2% свого ВВП у 2021 році на допомогу Україні, порівняно з приблизно 0,4% у випадку Німеччини та Сполучених Штатів і навіть 0,47% — Великої Британії.

Однак менші країни, такі як Данія та Нідерланди стали сьомим та восьмим найбільшими донорами України, це свідчить про те, що не лише економічна потужність, а й політична воля та солідарність визначають рівень підтримки України. Тож якщо аналізувати допомогу відносно ВВП, то лідерами стали Данія (1,86%), Естонія (1,85%), Литва (1,64%), Латвія (1,41%) та Фінляндія (0,90%).