Владимир Зеленский представил в Верховной Раде часть пунктов Плана победы. План предусматривает более активное участие западных союзников, и так играющих ключевую роль в военной и экономической поддержке Украины. Но кто же из них помогает больше всего?

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Согласно данным Ukraine Support Tracker от Kiel Institute for the World Economy, по состоянию на 31 августа 2024 года США и институты ЕС стали лидерами по объему оказанной и запланированной помощи Украине. В общем, от США должны получить 84,73 млрд евро помощи (25 млрд евро финансовой, 2,93 млрд евро гуманитарной и 56,8 млрд евро военной). На втором месте — институты ЕС с общей помощью в 43,83 млрд евро (41,49 млрд евро финансового, 2,34 млрд евро гуманитарного).

Страны, которые помогают больше всего Украине в войне против России (Инфографика: Дарья Дмитренко / LIGA.net)

Далее в рейтинге расположились Германия (15,09 млрд евро), Великобритания (13,68 млрд евро), Япония (9,01 млрд евро) и Канада (7,79 млрд евро). Франция предоставила помощь на сумму 4,58 млрд евро. Интересно, что Дания, несмотря на скромные показатели финансовой помощи (0,12 млрд. евро), выделила значительные средства и ресурсы на военную поддержку (6,47 млрд. евро). Страна передала все 19 САУ Caesar, а также обязывалась передать 19 истребителей F-16.

Сейчас многие страны выделили и запланировали менее 0,2% своего ВВП в 2021 году на помощь Украине по сравнению с примерно 0,4% в случае Германии и Соединенных Штатов и даже 0,47% — Великобритании.

Однако меньшие страны, такие как Дания и Нидерланды стали седьмым и восьмым крупнейшими донорами Украины, свидетельствуют о том, что не только экономическая мощь, но и политическая воля и солидарность определяют уровень поддержки Украины. Так что, если анализировать помощь в отношении ВВП, то лидерами стали Дания (1,86%), Эстония (1,85%), Литва (1,64%), Латвия (1,41%) и Финляндия (0,90%).