Кто помогает Украине больше всего в 2024 году
Владимир Зеленский представил в Верховной Раде часть пунктов Плана победы. План предусматривает более активное участие западных союзников, и так играющих ключевую роль в военной и экономической поддержке Украины. Но кто же из них помогает больше всего?
Согласно данным Ukraine Support Tracker от Kiel Institute for the World Economy, по состоянию на 31 августа 2024 года США и институты ЕС стали лидерами по объему оказанной и запланированной помощи Украине. В общем, от США должны получить 84,73 млрд евро помощи (25 млрд евро финансовой, 2,93 млрд евро гуманитарной и 56,8 млрд евро военной). На втором месте — институты ЕС с общей помощью в 43,83 млрд евро (41,49 млрд евро финансового, 2,34 млрд евро гуманитарного).
Далее в рейтинге расположились Германия (15,09 млрд евро), Великобритания (13,68 млрд евро), Япония (9,01 млрд евро) и Канада (7,79 млрд евро). Франция предоставила помощь на сумму 4,58 млрд евро. Интересно, что Дания, несмотря на скромные показатели финансовой помощи (0,12 млрд. евро), выделила значительные средства и ресурсы на военную поддержку (6,47 млрд. евро). Страна передала все 19 САУ Caesar, а также обязывалась передать 19 истребителей F-16.
Сейчас многие страны выделили и запланировали менее 0,2% своего ВВП в 2021 году на помощь Украине по сравнению с примерно 0,4% в случае Германии и Соединенных Штатов и даже 0,47% — Великобритании.
Однако меньшие страны, такие как Дания и Нидерланды стали седьмым и восьмым крупнейшими донорами Украины, свидетельствуют о том, что не только экономическая мощь, но и политическая воля и солидарность определяют уровень поддержки Украины. Так что, если анализировать помощь в отношении ВВП, то лидерами стали Дания (1,86%), Эстония (1,85%), Литва (1,64%), Латвия (1,41%) и Финляндия (0,90%).