Гетманцев: Рада не планирует принимать закон о крипторезерве, НБУ против

Фото: НБУ

Верховная Рада не планирует принимать законопроект о создании в Украине крипторезерва (№13356), сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Украинским новостям.

"Мы общались с главой Национального банка по этому поводу и не поддерживаем такие шаги, учитывая высокую волатильность криптоактивов. Мне кажется, что авторы этого законопроекта также не очень рассчитывали на поддержку аплодисментами этого документа со стороны Нацбанка. Никаких намеков на то, что мы его будем принимать, на сегодня нет", – сказал Гетманцев.

Законопроект №13356 зарегистрировали в июне несколько депутатов во главе с Ярославом Железняком из Голоса.

Документ предлагает предоставить Национальному банку право включать виртуальные активы в резервы Украины, но не обязывает этого делать.