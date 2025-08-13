Гетманцев: Рада не планирует принимать закон о крипторезерве, НБУ против
Верховная Рада не планирует принимать законопроект о создании в Украине крипторезерва (№13356), сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Украинским новостям.
"Мы общались с главой Национального банка по этому поводу и не поддерживаем такие шаги, учитывая высокую волатильность криптоактивов. Мне кажется, что авторы этого законопроекта также не очень рассчитывали на поддержку аплодисментами этого документа со стороны Нацбанка. Никаких намеков на то, что мы его будем принимать, на сегодня нет", – сказал Гетманцев.
Законопроект №13356 зарегистрировали в июне несколько депутатов во главе с Ярославом Железняком из Голоса.
Документ предлагает предоставить Национальному банку право включать виртуальные активы в резервы Украины, но не обязывает этого делать.
- В начале 2025 года глава ЕЦБ Кристин Лагард скептически оценила шансы крупнейшей криптовалюты попасть в международные резервы в Европе. Она пояснила, что резервы центробанков должны быть ликвидными, надежными и не должны вызывать никаких подозрений относительно отмывания средств или других преступных действий. "Как следствие, я уверена, что биткоин не войдет в резервы ни одного из центральных банков генерального совета ЕЦБ", – сказала Лагард.
- Председатель Центробанка Швейцарии также недавно сказал, что криптовалюты имеют слишком большую волатильность и недостаточную ликвидность, чтобы сохранять ценность валютных резервов.
Комментарии (0)