Лагард: Я уверена, биткоин не войдет в резервы ни одного из центральных банков ЕС

Кристин Лагард (Фото: ЕЦБ)

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заверила, что биткоин не рассматривается как вариант для резервов центральных банков не только еврозоны, но и всего Евросоюза. Об этом она сказала на брифинге в четверг, 30 января.

Она пояснила, что резервы центробанков должны быть ликвидными, надежными и не должны вызывать никаких подозрений относительно отмывания средств или других преступных действий.

"Как следствие, я уверена, что биткоин не войдет в резервы ни одного из центральных банков генерального совета", — цитирует Лагард агентство Bloomberg.

В генеральный совет ЕЦБ входят представители как стран еврозоны (использующих евро), так и стран ЕС, не входящих в еврозону (например, Польша, Чехия и пр.). Поэтому, когда Лагард говорит о позиции генерального совета, она фактически выражает консенсус всех центральных банков ЕС, не только еврозоны.

Однако глава Чешского национального банка (ČNB) Алеш Михль накануне заявил, что предложит план включения биткоина в официальные резервы страны. В перспективе он считает, что Центробанк Чехии мог бы направить до 5% своих валютных резервов в биткоин.

Он уточнил, что это только идея, которая находится в стадии анализа и обсуждения. Решение будет приниматься не единолично главой Центробанка, а правлением и не будет поспешным. "Нужен вдумчивый анализ", – признал он.