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Сын Кристин Лагард не послушал мать и потерял вложенные в криптовалюту деньги

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24.11.2023, 15:53
Сын Кристин Лагард не послушал мать и потерял вложенные в криптовалюту деньги - Фото
Кристин Лагард (Фото: EPA / Olivier Matthys)

Глава Европейского центрального банка, бывший директор Международного валютного фонда Кристин Лагард призналась, что ее сын потерял вложенные в криптовалюту деньги. Об этом она рассказала в пятницу на встрече со студентами во Франкфурте-на-Майне, пишет Reuters.

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Лагард давно выступает против криптовалют, называя их спекулятивным и ненужным инструментом, которым часто пользуются преступники для осуществления незаконной деятельности.

"Он меня проигнорировал, это его право, и потом потерял почти все деньги, которые инвестировал. Там было немного, но он потерял все, около 60% сбережений. Так что когда я снова с ним об этом поговорила, он неохотно признал, что я была права", — рассказала Лагард.

У нее два сына, обоим больше 30 лет.

ЕЦБ выступает за глобальное регулирование криптоактивов для защиты пользователей и закрытия лазеек, которыми пользуются преступниками.

"Как вы уже могли понять, я очень невысокого мнения о криптовалютах. Люди свободны вкладывать свои деньги куда хотят, спекулировать сколько хотят, но они не должны иметь свободу участвовать в торговле и бизнесе, которые преследуются уголовно", — сказала глава ЕЦБ.

Андрей Водяный
криптовалютаЕЦБкристин лагард
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