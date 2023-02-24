МВФ против признания криптовалют платежным средством: Выгоды не ясны, а риски очевидны

Международный валютный фонд разработал план действий по обращению с криптоактивами. Первым пунктом в нем содержится призыв не давать криптовалютам, таким как биткоин, статус законного платежного средства, сообщается на сайте МВФ.

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Члены совета директоров МВФ считают, что потенциальные выгоды от криптоактивов пока не материализовались, а угрозы уже обозначились.

Основные опасения МВФ заключаются в том, что широкое внедрение криптоактивов может подорвать эффективность монетарной политики, позволит обходить меры по управлению потоками капиталов и усилит фискальные риски.

Фонд считает, что запрет криптовалют не самый лучший выход, но это вопрос дискуссионный: несколько директоров МВФ заявили, что такой вариант исключать не стоит.

Поэтому пока Фонд дает девять основных рекомендаций по обращению с криптоактивами:

→ защищайте денежно-кредитный суверенитет и стабильность путем укрепления рамок монетарной политики, не предоставляйте цифровым активам статус официальной валюты или законного платежного средства;

→ остерегайтесь чрезмерной волатильности потоков капитала и поддерживайте эффективность мер по управлению ими;

→ проанализируйте и раскрывайте фискальные риски и примите однозначный налоговый режим для криптовалюты;

→ установите правовую определенность цифровых активов и устраните юридические риски;

→ разработайте и обеспечьте соблюдение пруденциальных требований, а также требований к поведению и надзору ко всем участникам индустрии;

→ создайте общую систему мониторинга между различными национальными агентствами и органами власти;

→ разработайте международные механизмы сотрудничества для усиления надзора и обеспечения соблюдения правил криптовалют;

→ следите за влиянием нового класса активов на стабильность международной валютной системы;

→ укрепляйте глобальное сотрудничество для развития цифровых инфраструктур и альтернативных решений для трансграничных платежей и финансирования.

Фонд заявил, что регулирование криптовалют должно быть разумным, чтобы не угнетать инновации, а государственный сектор может использовать некоторые базовые технологии криптоактивов для своих целей государственной политики.

В феврале 2022 года Верховная Рада со второй попытки приняла рамочный закон о виртуальных активах. Для полноценного запуска рынка виртуальных активов потребуются изменения в Налоговый и Гражданский кодексы. Виртуальный актив в украинском законодательстве описан как выраженное в электронной форме нематериальное благо, которое является объектом гражданских прав и имеет стоимость.

Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, свидетельствует исследование Банка международных расчетов (BIS).

В ноябре 2022 года обанкротилась FTX, одна из крупнейших криптобирж в мире.

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Андрій Водяний

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