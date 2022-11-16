UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Три четверти инвесторов потеряли деньги, вложившись в биткоины – исследование

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 10:39
Три четверти инвесторов потеряли деньги, вложившись в биткоины – исследование - Фото
Фото: depositphotos.com

Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, заявил Банк международных расчетов (BIS), который еще называют "центробанком для центробанков".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Экономисты банка пришли к такому выводу, проанализировав данные инвесторов в криптовалюты в 95 странах в период с 2015-го по 2022 год.

"Приблизительные подсчеты свидетельствуют, что около трех четвертей пользователей потеряли деньги на своих инвестициях в биткоины", – говорится в опубликованном 14 ноября исследовании банка.

За анализируемый период цена биткоина выросла с $250 в августе 2015 года до пика почти $69 000 в ноябре 2021-го. Сейчас он торгуется на уровне менее $17 000.

Количество людей, пользующихся мобильными приложениями для криптоторговли, за это же время увеличилось со 119 000 до 32,5 млн человек.

Исследование показало, что новые инвесторы в основном заходят тогда, когда цена на биткоины идет вверх, а зарабатывают на этом крупнейшие криптовладельцы, или так называемые "киты", которые возвращают свои инвестиции за их счет.

Также экономисты установили, что крупнейший сегмент новых инвесторов в криптовалюте – примерно 40% – это молодые мужчины до 35 лет, которых обычно считают наиболее склонными к рискам.

Выводы экономистов подтверждают тезис о том, что большинство инвесторов рассматривают криптовалюты как спекулятивную инвестицию, а не средство реального платежа.

"По нашим оценкам, 73-81% инвесторов во всем мире, вероятно, потеряли деньги на своих криптовалютных инвестициях. И тот факт, что более крупные инвесторы ("киты"), как правило, продают, когда мелкие инвесторы покупают, может стать основанием для более глубокой проверки утверждений о "демократизации" финансовой системы благодаря криптовалютам", – говорится в исследовании.

Читайте также: Конфликт и крах криптогигантов: как одно личное оскорбление могло обрушить рынок криптовалют

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
криптовалюта биткоин инвестиции Банк международных расчетов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 