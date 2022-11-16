Три четверти инвесторов потеряли деньги, вложившись в биткоины – исследование

Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, заявил Банк международных расчетов (BIS), который еще называют "центробанком для центробанков".

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Экономисты банка пришли к такому выводу, проанализировав данные инвесторов в криптовалюты в 95 странах в период с 2015-го по 2022 год.

"Приблизительные подсчеты свидетельствуют, что около трех четвертей пользователей потеряли деньги на своих инвестициях в биткоины", – говорится в опубликованном 14 ноября исследовании банка.

За анализируемый период цена биткоина выросла с $250 в августе 2015 года до пика почти $69 000 в ноябре 2021-го. Сейчас он торгуется на уровне менее $17 000.

Количество людей, пользующихся мобильными приложениями для криптоторговли, за это же время увеличилось со 119 000 до 32,5 млн человек.

Исследование показало, что новые инвесторы в основном заходят тогда, когда цена на биткоины идет вверх, а зарабатывают на этом крупнейшие криптовладельцы, или так называемые "киты", которые возвращают свои инвестиции за их счет.

Также экономисты установили, что крупнейший сегмент новых инвесторов в криптовалюте – примерно 40% – это молодые мужчины до 35 лет, которых обычно считают наиболее склонными к рискам.

Выводы экономистов подтверждают тезис о том, что большинство инвесторов рассматривают криптовалюты как спекулятивную инвестицию, а не средство реального платежа.

"По нашим оценкам, 73-81% инвесторов во всем мире, вероятно, потеряли деньги на своих криптовалютных инвестициях. И тот факт, что более крупные инвесторы ("киты"), как правило, продают, когда мелкие инвесторы покупают, может стать основанием для более глубокой проверки утверждений о "демократизации" финансовой системы благодаря криптовалютам", – говорится в исследовании.

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Андрій Водяний

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