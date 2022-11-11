Конфликт и крах криптогигантов: как одно личное оскорбление пошатнуло рынок криптовалют

Рынок криптовалют переживает одно из крупнейших падений за всю историю. Почему обрушилась биржа FTX и как этому содействовал собственник Binance

Крипторынок переживает не плохую, а очень плохую неделю. Центральная криптовалюта биткоин за несколько дней рухнула почти на 20%, впервые за два года — ниже отметки в $16 000. Эфир и другие криптовалюты переживают еще больший спад.

Когда рынок пытался восстанавливаться после летнего кризиса, произошло крушение одной из крупнейших криптобирж в мире — FTX. За ним стоят как значительные просчеты главы биржи, так и, возможно, история обиды и мести со стороны основателя биржи Binance.

LIGA.net пообщалась с участниками рынка и расскажет, почему обанкротилась FTX и кто стал инициатором одного из самых больших кризисов на рынке криптовалют.

Взлет и падение Сэма Бэнкмана-Фрида

До недавнего времени FTX была третьей по величине криптобиржей в мире (первые две – Binance и CoinBase). В 2022 году, через три года после запуска, клиентская база биржи перевалила за миллион пользователей. В начале года оценка FTX составила около $32 млрд.

Среди ее инвесторов были серьезные мировые инвестиционные компании – BlackRock, Ontario Pension Fund, Sequoia, Tiger Global, Softbank, Circle, Ribbit и другие. Руководство компании находилось в постоянных связях с американскими регуляторами, биржи доверяли.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (на рынке известный по инициалам "SBF") считался одним из самых успешных людей на крипторынке. Его состояние на максимумах оценивалось в $26 млрд. Однако 9 ноября его "выписали" из списка миллиардеров.

"FTX считалась надежной. Ее основатель постоянно с Конгрессом США общался, был очень публичным человеком. На конференции на Багамах, я видел, они построили целый город: выглядело, что у них очень много денег", – рассказал LIGA.net основатель криптопроекта Allbridge Андрей Великий.

Однако всего за один день, 8 ноября состояние Сэма в списке Bloomberg Billionaires Index сократилось до около $990 млн. Причина – крушение FTX, финансы которой оказались нестабильными и очень связанными с Alameda Research, другой компанией Сэма.

Неделю основатели FTX пытались хоть как-то спасти ситуацию. Самой громкой попыткой были планы слияния биржи с Binance, игроком номер один на рынке. Но основатель Binance Чанпен Чжао (на рынке известен как "CZ") похоронил эту надежду.

Проблемы с финансами

Началом крушения биржи FTX стала статья от 2 ноября в крупном профильном издании о крипторынках CoinDesk. Материал базировался на отчете об активах фирмы Alameda – второй части криптовалютной империи Сэма.

Оказалось, что в их активах значительную часть занимают собственные токены на бирже FTX: собственный централизованный и "напечатанный с воздуха" токен. То есть большая часть активов компании — 30% от почти $15 млрд — криптовалюта, выпущенная фактически той же компанией. Как отмечал Bloomberg, такие отношения между двумя фирмами были бы незаконны на традиционном американском фондовом рынке.

Значительных колебаний на рынке эта публикация 2 ноября не повлекла. В Alameda не опровергали цифры, но отметили, что это только часть отчета.

Читайте также

Однако за эту информацию взялись конкуренты FTX-Binance. "Они и запустили эту лавину", – говорит LIGA.net Антон, бизнес-девелопер украинской криптобиржи Kuna.

Основатель Binance CZ объявил 7 ноября, что сомневается в жизнеспособности FTX токена и будет продавать его. В FTX отвечали, что у них все нормально, а конкурент всего-навсего пытается их раздавить.

Как рассказали в Kuna, по слухам, Сэм пытался выйти на контакт с Чжао. Alameda предлагала напрямую выкупить анонсированную массивную продажу токенов, чтобы не качать рынок. Но "уже было поздно".

Крах FTX

Заявление CZ повлекло за собой панику на рынке, пользователи стали продавать токен FTX, что обвалило его цену, а также выводить средства с биржи. Ликвидность FTX уменьшалась, балансы на бирже опустошались.

В начале кризиса вывод средств с биржи занимал у пользователей десятки часов. В определенный момент вывод средств остановился – 9 ноября FTX запретили даже создавать такую заявку.

"В настоящее время идут слухи, что основатель FTX ходит по Кремниевой долине: ищет, у кого бы одолжить деньги для закрытия дыры в $8 млрд. А ему все отказывают, – рассказали в Kuna. — В конце концов, там пришли в Binance".

Эта часть истории более известна широкой общественности. CZ ответил на просьбу Сэма, биржа Binance подписала письмо о возможном выкупе FTX после проведения проверки компании. В то же время, Чжао оставил за собой право отказаться от соглашения в любое время.

На этой новости падение крипторынка остановилось, даже был небольшой рост. Однако этот оптимизм полностью разрушился, когда 10 ноября Binance воспользовались возможностью отказаться от покупки.

Возможен личный конфликт

Участие Binance в этой истории считается неслучайным. И не только потому, что это один из конкурентов FTX. Основатель Binance, вероятно, имел личную обиду на основателя FTX.

"Взаимоотношения Сэма и Чжао начались с того, что Сэм пошутил у себя в Твиттере над Чжао. Он писал, что "я сейчас с Конгрессом США, приезжай и присоединяйся к регуляциям". И в конце он добавлял смайлик и слова "если тебя вообще сюда пустят", – рассказывает Андрей Великий.

По словам представителя Kuna, эта ситуация также выглядела, как попытка большего игрока поглотить меньшего со значительной скидкой. Однако отказ от покупки в самом конце идет в разрез с этим.

CZ в криптосообществе считают очень влиятельным, богатым, умным и, что главное — злопамятным. Поэтому Андрей Великий и предполагает, что личная обида CZ на Сэма могла быть одним из факторов, повлиявших на события.

Это могло быть мотивацией Чжао выложить информацию о большой продаже токенов FTX. Она практически и привела к краху биржи и ее токена", — считает основатель Allbridge.

Любопытство правоохранителей

Одной из причин отказа Binance была возможность нецелевого использования средств клиентов со стороны FTX и Alameda. Там уже прогнозировали, что этим вопросом заинтересуются в американских регуляторах фондового рынка.

Долго ждать реакции не пришлось: 10 ноября, по данным Bloomberg, SEC и CFTC начали изучать взаимосвязь FTX с Alameda Research. Более того — изучением деятельности платформы также занялось Министерство юстиции США.

Регуляторы будут изучать, насколько в бизнес-операциях FTX и Alameda Research привлекались средства клиентов на бирже, что является нарушением прав пользователей. Если регуляторы найдут доказательства, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид может ответить за это.

Такие маневры не ожидаешь от регулируемой американской биржи. Сэм подал на личное банкротство: не как компания, а как физлицо", — отмечает Великий.

Как объясняет основатель Allbridge, когда в США люди подают на банкротство, они обычно хотят себя закрыть от более "грустных альтернатив". Если его признают банкротом, его жизнь станет легче.

"А не сядет ли он теперь в тюрьму, – спрашивает Великий, – за то, что "игрался" клиентскими средствами?"

Опыт показывает, что нет

Пока будущее FTX остается под вопросом, рынок криптовалют существенно негативно отреагировал на события последних двух недель. Падение третьей крупнейшей биржи в мире и, вероятно, одной из самых зарегулированных.

"Сэм вкладывал кучу денег в политику в США, имел там поддержку. Он даже выступал перед Конгрессом США с требованиями ужесточить условия для бирж — и сам "попал" на том, что торговал средствами клиентов", — рассказал бизнес-девелопер Kuna.

В то же время перспективу, что Сэм ответит за свои действия, там считают маловероятной.

В Kuna приводят пример До Квона – разыскиваемого основателя обанкротившейся Terra. Его детище летом оставило клиентов без денег и являлось одним из виновников большого обвала крипторынка. Но сейчас он спокойно подключается к конференциям по FTX.

"Интерпол не знает, где Квон находится, – объясняет бизнес-девелопер украинской биржи, – А он спокойно заходит на мировые конференции онлайн и "смеется", что FTX падает".

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.