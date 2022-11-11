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Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве, а ее основатель ушел с поста гендиректора

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 17:21
Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве, а ее основатель ушел с поста гендиректора - Фото
Фото: depositphotos.com

Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве, а ее основатель и до недавнего времени миллиардер Сэм Банкман-Фрид уходит в отставку с должности главного исполнительного директора. Об этом говорится в заявлении компании.

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Заявление о защите от кредиторов по разделу 11 (Chapter 11) Кодекса США о банкротстве подают FTX.com, FTX US и связанная с ними трейдинговая компания Alameda Research Банкмана-Фрида.

FTX еще недавно была третьей по величине криптобиржей в мире (первые две – Binance и CoinBase). В 2022 году, три года спустя после запуска, клиентская база биржи перевалила за миллион пользователей. В начале года стоимость FTX оценивалась около $32 млрд.

Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид (на рынке известный по инициалам "SBF") считался одним из самых успешных людей на крипторынке. Его состояние на максимумах оценивалось в $26 млрд. Однако 9 ноября его "выписали" из списка миллиардеров.

Подробнее здесь: Конфликт и крах криптогигантов: как одно личное оскорбление могло обрушить рынок криптовалют

Андрій Водяний
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США криптовалюта банкротство FTX
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