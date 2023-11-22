Binance заплатить один з найбільших в історії США корпоративних штрафів: що вона порушила

У США криптобіржу Binance обвинувачують у тому, що вона використовувалася для фінансування тероризму, відмивання грошей та іншої нелегальної діяльності, що дозволила здійснювати операції ХАМАС, ІДІЛ, іншим терористичним організаціям, а також мешканцям підсанкційних юрисдикцій. Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

У межах врегулювання компанія виплатить FinCEN $3,4 млрд і $968 млн OFAC. Це один з найбільших в історії США корпоративних штрафів.

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Також Binance здійснить "повний вихід" із США в межах угоди з FinCEN і призначить спостерігача терміном на п'ять років, який контролюватиме програму біржі щодо дотримання санкцій.

Протягом цього часу Міністерство фінансів США матиме доступ до даних та систем платформи. Але Binance US це не торкнеться.

Засновник та голова компанії Чанпен Чжао піде у відставку та особисто виплатить $50 млн штрафу. Новим керівником біржі стане Річард Тен. Він підкреслив, що "фундамент, на якому сьогодні стоїть Binance, міцніший, ніж будь-коли".

"Завдяки підтримці CZ і нашого керівництва я взяв цю роль, щоб ми могли продовжувати виправдовувати та перевершувати очікування стейкхолдерів, одночасно досягаючи нашої основної місії — свободи грошей", — написав Тен в соцмережі Х.

Як повідомляє Bloomberg, водночас розслідування щодо Чжао продовжується і він може отримати до 10 років в'язниці, хоча експерти вважають, що термін складе не більше як 18 місяців.

Binance визнала, що не змогла запобігти здійсненню платежів угруповання ХАМАС через свою платформу. Також через неї було здійснено не менше ніж 1,1 млн трансакцій на загальну суму понад $898 млн між клієнтами зі США та Ірану.

"Binance стала найбільшою криптовалютною біржею у світі частково завдяки скоєним злочинам, і зараз вона заплатить один із найбільших корпоративних штрафів в історії США", – заявив генпрокурор США Меррік Гарланд.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен додала, що Binance проігнорувала свої юридичні зобов'язання в гонитві за прибутком.

Представники біржі написали про досягнення угоди "з кількома американськими відомствами щодо їх розслідувань".

"Це дозволить нам перевернути сторінку складної, але трансформувальної глави навчання, яка допомогла нам стати сильнішою та безпечнішою платформою", – зазначили в Binance.

Угода означає закінчення багаторічного розслідування щодо криптобіржі, яке проводили Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) США.