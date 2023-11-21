WSJ: Чанпен Чжао залишить посаду, а Binance виплатить штрафи на $4,3 млрд
21.11.2023, 21:08
Фото: EPA
Генеральний директор Binance Holdings Ltd. Чанпен Чжао погодився визнати себе винним за звинуваченнями у боротьбі з відмиванням грошей та виплатити штраф у розмірі $50 млн. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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Водночас біржа погодилася сплатити штрафи на загальну суму $4,3 млрд.
Угода нібито передбачає можливість продовжувати діяльність Binance, а Чжао збереже контрольний пакет акцій.
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BNB, криптовалюта, прив'язана до екосистеми Binance, після цієї новини впала приблизно на 5%.
Справа уряду США проти Binance була розглянута у федеральному суді штату Вашингтон у вівторок, 21 листопада.
- 5 червня 2023 року Комісія з цінних паперів та бірж США подала до суду на криптобіржу Binance та її засновника Чанпен Чжао. SEC звинуватила їх у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами.
- 9 червня користувачі втратили можливість депонування доларів, що спричинило продаж із боку охочих вивести кошти у фіаті.
- 17 червня SEC та Binance уклали угоду про клієнтські кошти в США. Біржа відновила виведення активів, однак у компанії попередили, що ситуація може змінитися.
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