WSJ: Чанпен Чжао залишить посаду, а Binance виплатить штрафи на $4,3 млрд

Генеральний директор Binance Holdings Ltd. Чанпен Чжао погодився визнати себе винним за звинуваченнями у боротьбі з відмиванням грошей та виплатити штраф у розмірі $50 млн. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Водночас біржа погодилася сплатити штрафи на загальну суму $4,3 млрд.

Угода нібито передбачає можливість продовжувати діяльність Binance, а Чжао збереже контрольний пакет акцій.

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BNB, криптовалюта, прив'язана до екосистеми Binance, після цієї новини впала приблизно на 5%.

Справа уряду США проти Binance була розглянута у федеральному суді штату Вашингтон у вівторок, 21 листопада.