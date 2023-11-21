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WSJ: Чанпэн Чжао покинет пост, а Binance выплатит штрафы на $4,3 млрд

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 21:08
WSJ: Чанпэн Чжао покинет пост, а Binance выплатит штрафы на $4,3 млрд - Фото
Фото: EPA

Генеральный директор Binance Holdings Ltd. Чанпэн Чжао согласился признать себя виновным по обвинениям в борьбе с отмыванием денег и выплатить штраф в размере $50 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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При этом биржа согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд.

Сделка якобы предполагает возможность продолжать деятельность Binance, а Чжао сохранит контрольный пакет акций.

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BNB, криптовалюта, привязанная к экосистеме Binance, после этой новости упала примерно на 5%. 

Дело правительства США против Binance было рассмотрено в федеральном суде штата Вашингтон во вторник, 21 ноября. 

  • 5 июня 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптобиржу Binance и ее основателя Чанпэн Чжао. SEC обвинила их в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам.
  • 9 июня пользователи утратили возможность депонирования долларов, что вызвало продажи со стороны желающих вывести средства в фиате. 
  • 17 июня SEC и Binance заключили соглашение о клиентских средствах в США. Биржа возобновила вывод активов, однако в компании предупредили, что ситуация может измениться. 
Вера Касиян
СШАкриптовалютаBinance
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